logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Dólar sobe para R$ 5,24 após indicação de Trump ao BC dos EUA

Bolsa cai 0,97%, mas tem melhor mês desde novembro de 2020
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 30/01/2026 - 19:43
Brasília
Dólar supera R$5,50 com temores globais de inflação 02/08/2011 REUTERS/Yuriko Nakao
© REUTERS/Yuriko Nakao/Proibida reprodução

Em um dia de ajustes no mercado financeiro, o dólar subiu e a bolsa caiu após a indicação do futuro presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Mesmo assim, a moeda estadunidense fechou janeiro com a maior queda em sete meses, e a bolsa de valores teve o melhor mês em pouco mais de cinco anos.

O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (30) vendido a R$ 5,248, com alta de R$ 0,054 (+1,03%). A cotação abriu próxima da estabilidade, mas passou a subir após o presidente Donald Trump indicar Kevin Warsh para presidir o Federal Reserve (Fed, Banco Central estadunidense).

Apesar da alta desta sexta, o dólar caiu 4,4% em janeiro, o melhor desempenho mensal desde junho do ano passado. Apenas nesta semana, a divisa recuou 0,73%.

O mercado de ações teve um dia de perdas. O índice Ibovespa, da B3, fechou o dia aos 181.364 pontos, com baixa de 0,97%. O indicador chegou a subir no início da tarde, mas recuou, influenciado tanto por fatores internos como externos.

Mesmo com o recuo desta sexta, a bolsa brasileira encerrou janeiro com alta de 12,56%. Esse foi o melhor desempenho em um mês para o Ibovespa desde novembro de 2020, quando o indicador começava a recuperar-se da pandemia de covid-19.

Fatores internacionais dominaram as negociações. A indicação de Warsh, ex-diretor do Fed, para presidir a instituição elevou o dólar em todo o planeta, reduzindo a perda de valor da moeda estadunidense nas últimas semanas. Isso porque o futuro comandante do Fed é conhecido do mercado financeiro e, até recentemente, demonstrava posturas conservadoras em política monetária.

No caso da bolsa, além do mercado externo, as negociações foram influenciadas pela realização de lucros, quando investidores aproveitam a valorização recente das ações para vender papéis e embolsar os ganhos.

 

* com informações da Reuters

Edição:
Sabrina Craide
Dólar B3 Ibovespa Federal Reserve
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/01/2026 - Vírus Nipah tem alta taxa de letalidade. Foto: Ruslanas Baranauskas/Divulgação
Saúde Ministério da Saúde diz que vírus Nipah não ameaça o Brasil
sex, 30/01/2026 - 20:00
Dólar supera R$5,50 com temores globais de inflação 02/08/2011 REUTERS/Yuriko Nakao
Economia Dólar sobe para R$ 5,24 após indicação de Trump ao BC dos EUA
sex, 30/01/2026 - 19:43
São Paulo (SP), 30/01/2026 - Adoção de Pets na Casa Adote na Vila Madalena em parceria com o Instituto Ampara Animal e a ONG Encontrei um Amigo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Justiça condena lojista a 5 anos de reclusão por maus-tratos a cães
sex, 30/01/2026 - 19:38
Rio de Janeiro (RJ), 30/01/2026 – O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Maranhão) realizou, na tarde desta sexta-feira (30/1), uma audiência de conciliação para tratar da greve dos rodoviários na Região Metropolitana de São Luís. Não havendo sido celebrado acordo entre as partes, o desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho determinou que 80% da frota de ônibus urbanos e semiurbanos voltem a circular. A audiência ocorreu no Salão Nobre do prédio-sede do TRT-16, no bairro Areinha, com a presença de todas as partes convocadas. Foto: Justiça do Trabalho-MA
Geral Conciliação sobre greve de ônibus em São Luís termina em impasse
sex, 30/01/2026 - 19:14
Brasília (DF), 30/01/2026 – Tubarão-cabeça-chata Foto: Chaloklum Diving
Geral Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda
sex, 30/01/2026 - 19:10
Brasília (DF) 26/07/2023 - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron durante apresentação do Novo Ciclo de Cooperação Federativa, durante entrevista coletiva no ministério. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Tesouro Nacional lança novo título público em março
sex, 30/01/2026 - 18:56
Ver mais seta para baixo