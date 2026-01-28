logo ebc
Embraer fecha 2025 com a maior carteira de pedidos de sua história

Pedidos somaram US$ 31,6 bilhões, 20% superior ao registrado em 2024
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/01/2026 - 19:22
São Paulo
Embraer 190
A Embraer fechou o ano de 2025 com uma carteira de pedidos de US$ 31,6 bilhões, a maior de sua história. O resultado é 20% superior ao registrado no final de 2024. 

O segmento da aviação comercial da companhia foi o que registrou mais pedidos em valor (US$ 14,5 bilhões), seguido da aviação executiva (US$ 7,6 bilhões), serviços e suporte (US$ 4,9 bilhões), defesa e segurança (US$ 4,6 bilhões).

Em número de aeronaves encomendadas, o segmento da aviação comercial totalizou 1.471 pedidos: o modelo E175 liderou, com 1.003 encomendas, seguido do E195-E2 (401) e do E190-E2 (67). As companhias que fizeram mais pedidos foram SkyWest-EUA (288), American Airlines-EUA (204), e Republic Airlines-EUA (187).

Em defesa e segurança, o KC-390 Millennium foi o mais encomendado (46 pedidos), principalmente pela Força Aérea Brasileira (18), Força Aérea Holandesa (5), e Força Aérea 

Austríaca (4). Já o A-29 Super Tucano recebeu 39 encomendas, principalmente da Força Aérea Portuguesa (12), Força Aérea Uruguaia (6) e Força Aérea do Panamá (4).

Em 2025, a companhia entregou 244 aeronaves, um crescimento de 18% em comparação às 206 entregues em 2024. As entregas, em número de aeronaves, foram lideradas pelo segmento de aviação executiva (155 entregas), seguido da aviação comercial (78) e defesa e segurança (11).

Sabrina Craide
Embraer Aviação
