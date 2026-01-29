logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

FGC já pagou R$ 32,5 bilhões a 75% dos credores do Banco Master

Valor corresponde a 80% do valor total previsto
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 16:07
Brasília
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) informou que já realizou pagamentos de R$ 32,5 bilhões a 580 mil credores do Banco Master até o início da tarde desta quinta-feira (29).

O volume corresponde a 80,05% do valor total previsto para desembolso e alcança 75% dos investidores com direito à garantia.

Os pagamentos começaram no último dia 19 e ganharam ritmo após ajustes técnicos que melhoraram o desempenho dos sistemas do fundo.

O FGC estima a necessidade de aproximadamente R$ 40,6 bilhões líquidos para cobrir as garantias relacionadas ao Banco Master, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em novembro. O valor representa cerca de um terço dos recursos disponíveis no fundo.

Segundo o FGC, existem cerca de 20 mil pedidos em processamento, que dependem de ação do credor.

Apesar de, na maioria dos casos, a liberação ser rápida, o fundo informa que procedimentos de segurança e prevenção a fraudes podem exigir etapas adicionais de verificação, o que pode afetar os prazos individuais de liberação dos recursos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Will Bank

Além do Master, o FGC também terá de honrar garantias relacionadas ao Will Bank, que teve a liquidação decretada nesta semana pelo Banco Central. A estimativa é de um desembolso adicional de R$ 6,3 bilhões.

O início desses pagamentos depende do envio da base de dados dos credores pelo liquidante nomeado pelo BC e ainda não há prazo definido para a liberação dos valores.

O fundo destacou que, como o Will Bank integra o conglomerado do Banco Master desde agosto de 2024, o limite de cobertura de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ não é duplicado. Assim, clientes que já tenham recebido o teto máximo na liquidação de outras instituições do grupo não terão valores adicionais a receber.

“O credor que já recebeu o valor limite da garantia de R$ 250 mil não terá novos pagamentos, uma vez que todas as instituições pertencem ao mesmo conglomerado financeiro”, informou o FGC na semana passada.

O Banco Master foi alvo de liquidação extrajudicial em 18 de novembro, no mesmo dia em que seu controlador, Daniel Vorcaro, chegou a ser preso em operação da Polícia Federal que apura suspeitas de fraudes bilionárias. Ele foi posteriormente solto e responde às investigações em liberdade, sob medidas cautelares.

Relacionadas
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
PF adia depoimentos de três investigados no inquérito do Banco Master
Brasília - 07/10/2025 - Ministro da Fazendo, Fernando Haddad, durante coletiva após reunião com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Haddad: STF encontrará caminhos para lidar com impactos do caso Master
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Caso Master: PF vai apurar suposta campanha contra o BC nas redes
Edição:
Vinicius Lisboa
Banco Master Fundo Garantidor de Crédito FGC banco will banco central
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e do Irã 18/6/2025 REUTERS/Dado Ruvic
Internacional Oriente Médio: aumenta tensão entre Irã e EUA
qui, 29/01/2026 - 18:09
Brasília (DF), 29/01/2026 – Helicóptero UH-60 Black Hawk. Foto: Leandro Casella/Revista Foça Aérea
Geral PM do Rio vai usar helicóptero blindado americano no combate ao crime
qui, 29/01/2026 - 17:51
Café, cafezinho, xicara
Economia Preços altos derrubam consumo de café no Brasil em 2025
qui, 29/01/2026 - 17:48
Brasília (DF), 30/12/2025 - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, comenta os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) referentes a novembro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Economia Marinho diz que juros pesaram mais que tarifaço no emprego em 2025
qui, 29/01/2026 - 17:15
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski - Aberto da Austrália 2026
Esportes Stefani perde semi de duplas e Brasil dá adeus a Aberto da Austrália
qui, 29/01/2026 - 16:55
Brasília (DF), 07/05/2025 - O ex presidente, Jair Bolsonaro (e) e pastor, Silas Malafaia (d), participam da manifestação em defesa da anistia aos condenados nos atos golpistas de 8 de Janeiro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Malafaia pede rejeição de denúncia sobre ofensa ao comando do Exército
qui, 29/01/2026 - 16:32
Ver mais seta para baixo