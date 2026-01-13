logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Financiamento de veículos fecha 2025 com 7,3 milhões de unidades

Alta de 2% foi o melhor resultado em 14 anos
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/01/2026 - 08:02
São Paulo
Concessionária de automóveis na Vila Prudente.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Levantamento realizado no Sistema Nacional de Gravames (SNG), operado pela B3 e que registra as operações de financiamento de compras de veículos automotivos no país, demonstra que 2025 teve alta de 2% nos financiamentos para esses itens, com um total de 7,3 milhões de unidades financiadas. O levantamento mostra que é a terceira alta seguida, o que indica tendência de alta consolidada, além do melhor resultado em unidades desde 2011.

Os estados do Nordeste e do Norte tiveram aumento, respectivamente, de 12,3% e 9,8%, o que foi determinante para o resultado positivo. Entre os financiamentos, veículos novos foram 2,6 milhões de unidades, mais de 50% do total de vendas, que até novembro foram 4,6 milhões de unidades, segundo a Fenabrave, associação de empresas do setor. Os usados foram 4,6 milhões de unidades, mas o país carece de dado público consolidado sobre o total de vendas para esse tipo de veículo, em 2025.

O levantamento da B3 indica ainda que, entre os veículos financiados no ano passado, 41,9% foram comercializados na Região Sudeste, incluindo novos e usados. Na sequência estão as regiões Sul, com 20,2%, Nordeste, com 19,5%, Centro-Oeste, com 10,6%, e Norte, com 7,9% do total de financiamentos.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 – Cena de carros em uma rua da cidade do Rio de Janeiro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Congresso isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos
Imagem feita por drone da fábrica da Toyota em Porto Feliz, São Paulo, Brasil 24/09/2025 REUTERS/Jorge Silva
Toyota retoma produção de veículos no país após paralisação de 40 dias
Fábrica da Yamaha. Linha de montagem de motocicletas Yamaha. Chão de fábrica. Manaus (AM) 26.10.2010 - Foto: José Paulo Lacerda
Financiamentos de motos crescem 10,3%; carros e caminhões têm queda
Edição:
Graça Adjuto
Veículos financiamento 2025 Levantamento
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan e rejeita qualquer aquisição pelos EUA REUTERS/Yves Herman/Proibida reprodução
Internacional Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Vance e Rubio nesta quarta
ter, 13/01/2026 - 11:18
13/01/2026 - Governo reconhece filhos de Vladimir Herzog como anistiados políticos - Ivo e André Herzog no ato inter-religioso “50 Anos Por Vlado” – Foto: Scarlett Rocha/IVH
Política Filhos de Vladimir Herzog são reconhecidos como anistiados políticos
ter, 13/01/2026 - 11:03
13/01/2026 - Um navio mercante foi interceptado no Oceano Atlântico enquanto escondia quase 10 toneladas de cocaína em meio a uma carga de sal. Foto: Polícia Nacional da Espanha
Internacional Espanha apreende cocaína a bordo de navio que fez escala no Brasil
ter, 13/01/2026 - 10:48
Tratores estacionados na Porte d'Auteuil, enquanto agricultores franceses protestam em Paris, França, em 8 de janeiro de 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Internacional Agricultores franceses fazem novo protesto contra acordo Mercosul-UE
ter, 13/01/2026 - 09:48
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Overclean
ter, 13/01/2026 - 09:00
Homeland Security Investigations (HSI) agents stand next to their vehicle after stopping while conducting operations, following the fatal shooting of Renee Nicole Good by a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent, in a neighborhood in south Minneapolis, Minnesota, U.S., January 12, 2026. REUTERS/Seth Herald
Internacional Minnesota processa governo Trump para barrar aumento de efetivo do ICE
ter, 13/01/2026 - 08:58
Ver mais seta para baixo