logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

FMI reduz para 1,6% previsão de crescimento do Brasil em 2026

Órgão cita juros altos como motivo para desaceleração
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/01/2026 - 15:22
Brasília
Logo do Fundo Monetário Internacional durante encontro anual do Banco Mundial, em Nusa Dua, Bali, Indonesia
© Reuters/ Johannes P. Christo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu a projeção de crescimento da economia brasileira em 2026, em um movimento que contrasta com a revisão para cima do desempenho da economia global. Segundo o organismo, o principal fator por trás do corte é a manutenção de uma política monetária restritiva no país, adotada para conter a inflação.

De acordo com a atualização do relatório Perspectiva Econômica Global, divulgada nesta segunda-feira (19), o Brasil foi um dos poucos grandes países a registrar revisão negativa nas estimativas para 2026.

Brasil: principais números revisados pelo FMI

  • 2026: crescimento de 1,6%, queda de 0,3 ponto percentual em relação à projeção anterior (1,9%);
  • 2025: projeção elevada de 2,4% para 2,5%;
  • 2027: estimativa aumentada de 2,2% para 2,3%.

As estimativas anteriores foram divulgadas em outubro. Segundo o FMI, o desempenho mais fraco em 2026 reflete os efeitos defasados do aperto monetário. A taxa básica de juros (Selic) está em 15% ao ano, o maior nível em quase duas décadas, e vem sendo mantida nesse nível desde agosto de 2025.

“As perspectivas mais fracas para o Brasil estão ligadas, principalmente, à política monetária restritiva adotada para conter a inflação elevada no ano passado”, explica o Fundo.

Apesar da leve melhora esperada para 2025 e 2027, o FMI avalia que o país ainda sente os impactos dos juros elevados, o que limita a expansão da atividade econômica no curto prazo.

Inteligência artificial

Enquanto o Brasil teve sua projeção reduzida, o cenário global foi revisado para cima, sustentado principalmente pelo avanço dos investimentos em tecnologia e inteligência artificial (IA).

Crescimento global em 2026:

  • 3,3%, alta de 0,2 ponto percentual
  • 2025: também 3,3%, alta de 0,1 ponto percentual
  • 2027: 3,2%, sem alteração

O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, destacou a resiliência da economia mundial, mesmo após as tensões comerciais e tarifárias registradas em 2025.

“A economia global está se livrando dos distúrbios comerciais e tarifários e se saindo melhor do que esperávamos”, disse.

América Latina

O desempenho brasileiro também ficou abaixo da média regional. Para a América Latina e o Caribe, o FMI projeta crescimento de 2,2% em 2026 e 2,7% em 2027, acima do ritmo esperado para o Brasil.

Já as economias emergentes e em desenvolvimento devem crescer 4,2% em 2026, reforçando o caráter isolado da revisão negativa brasileira no relatório.

Alerta

Apesar do otimismo global, o FMI alerta que o crescimento mundial está concentrado em poucos países e setores, sobretudo os ligados à inteligência artificial. Caso as expectativas de ganhos de produtividade não se confirmem, o fundo avalia que pode haver correções nos mercados financeiros.

Para o Brasil, a avaliação é de cautela. Mesmo com sinais de melhora nos próximos anos, o custo elevado do crédito segue como o principal freio ao crescimento econômico, segundo o FMI.

Relacionadas
Brasília (DF), 28/08/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista coletiva para detalhar duas operações da Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no setor de combustíveis. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Em carta ao FMI, Haddad pede taxação de super-ricos e transição verde
Impressions from the World Economic Forum Annual Meeting 2026 in Davos-Klosters, Switzerland, 19 January. Copyright: World Economic Forum/CHeeney
Fórum Econômico Mundial começa nesta segunda-feira em Davos
São Paulo (SP), 19/12/2023 - Movimento de consumidores nas lojas da rua 25 de Março. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Novo salário mínimo injetará R$ 81,7 bi na economia, estima Dieese
Edição:
Fernando Fraga
FMI crecimento da economia brasileira Juros Selic
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Terra Indígena Apyterewa (PA), 12/12/2025 - Crianças indígenas. Ministério da Saúde lança módulo inédito para monitorar desenvolvimento de crianças indígenas. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Saúde Ministério aperfeiçoa monitoramento de saúde de crianças indígenas
seg, 19/01/2026 - 16:10
Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 18, 2026 Senegal's Idrissa Gueye gestures to his teammates to leave the pitch after a penalty is awarded to Morocco REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Esportes Copa Africana: presidente da Fifa reprova conduta de Senegal na final
seg, 19/01/2026 - 16:07
Indústria Wirth Calçados Dois Irmãos (RS) 14.04.2006 - Foto: Miguel Ângelo
Economia Faturamento da indústria sobe, mas emprego cai pelo terceiro mês
seg, 19/01/2026 - 15:44
Angra dos Reis (RJ), 19/01/2026 - FOTO DE ARQUIVO. Praia em Angra dos Reis. Foto: Prefeitura de Angra dos Reis/Divulgação
Economia Feriado de São Sebastião incrementa turismo no interior do estado
seg, 19/01/2026 - 15:39
FILE PHOTO: Designer Valentino Garavani arrives for the 2019 CFDA Awards at The Brooklyn Museum in New York, U.S., June 3, 2019. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Internacional Grande nome da moda italiana, Valentino morre aos 93 anos
seg, 19/01/2026 - 15:36
29/05/2023 - Brasília - Sessão extraordinária do STF. 20/10/2022 Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Justiça converte para domiciliar prisão de suspeito por fraude no INSS
seg, 19/01/2026 - 15:27
Ver mais seta para baixo