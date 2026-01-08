logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Governo anuncia R$ 10 bilhões em crédito para compra de caminhões

Caminhoneiros autônomos terão linha de financiamento exclusiva
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 18:38
Brasília
Caminhõesnovos no pátio da Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, lançou nesta quinta-feira (8) o programa Move Brasil, que vai oferecer financiamento com taxas de juros mais baixas para empresas de transporte rodoviário de carga, cooperativas e caminhoneiros autônomos. O estímulo à renovação da frota deverá atender a critérios de sustentabilidade dos veículos e conteúdo local.

De acordo com o governo, o programa disponibilizará R$ 10 bilhões de crédito, entre recursos do Tesouro Nacional (R$ 6 bilhões) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável por operar todas as linhas de crédito do Move Brasil. Desse total, R$ 1 bilhão é reservado exclusivamente a caminhoneiros autônomos e cooperados.

Em dezembro, o governo já havia publicado Medida Provisória (MP) que autoriza a destinação de recursos para as linhas de crédito de renovação da frota de caminhões. Por portaria, o MDIC definiu os critérios de conteúdo local, sustentabilidade e reciclagem para concessão dos financiamentos. Já o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu as condições financeiras das operações, incluindo juros, prazos e carência, com vantagens especiais a quem entregar veículo antigo para desmonte.

"Isso é importante para o meio ambiente, para saúde pública e para a economia, porque retira de circulação veículos antigos que poluem mais, coloca nas rodovias veículos novos e mais seguros e ajuda a segurar emprego e estimular a indústria e o comércio nacional", afirmou Alckmin durante visita a uma concessionária de caminhões, em Brasília. O vice-presidente estava acompanhado do presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Roberto Cortes.

De acordo com o Ministério da Fazenda, a medida não terá impacto fiscal primário, já que os financiamentos são reembolsáveis, não contam com garantia da União e têm risco de crédito assumido pelas instituições financeiras participantes. O valor máximo de financiamento é de R$ 50 milhões por beneficiário.

Segundo a regulamentação aprovada pelo CMN, o prazo de reembolso pode chegar a 60 meses; haverá carência de até seis meses para o pagamento da primeira parcela; não é permitida a capitalização de juros durante o período de carência; os pedidos de financiamento poderão ser protocolados até 30 de junho de 2026.

A fabricação do caminhão a ser adquirido deverá ser pelo menos de 2012 em diante. O programa prevê ainda condições mais favoráveis de juros para caminhões movidos a eletricidade ou biometano, que costumam ter custo mais elevado do que os modelos a diesel.

Sobre a concessão de vantagens para aqueles encaminharem o veículo antigo para desmonte, o programa estabelece algumas regras, como veículo em condições de rodagem, possuir licenciamento regular relativo ao ano de 2024 ou posterior e ter data de emplacamento original superior a vinte anos. Também há regras para a baixa definitiva no órgão de trânsito e envio à empresa de desmontagem. O beneficiário do financiamento deverá se comprometer a entregar à instituição financeira, no prazo de até 180 dias, a certidão de baixa do registro do veículo e nota fiscal de entrada na desmontadora.

Relacionadas
Employees are seen during a technical visit of Brazil's Agriculture Minister Blairo Maggi at the Brazilian meatpacker JBS SA in the city of Lapa, Parana state, Brazil, March 21, 2017. REUTERS/Ueslei Marcelino
Indústria mantém estabilidade desde abril de 2025, diz IBGE
Supermercados reforçam segurança na Grande Vitória. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Cesta básica fica mais cara em 17 capitais em dezembro
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
CNU 2: resultado da avaliação de títulos será divulgado hoje
Edição:
Aline Leal
Caminhões Move Brasil Geraldo Alckmin
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/08/2025 - Foto da exposição Exposição:
Cultura Tecnologia não pode substituir sensibilidade humana, dizem fotógrafos 
qui, 08/01/2026 - 19:12
Rio de Janeiro (RJ), 08/01/2026 - Manifestantes durante ato pela democracia, em memória aos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, na Cinelândia, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Manifestação no Rio lembra 8 de janeiro e rejeita anistia a golpistas
qui, 08/01/2026 - 18:39
Caminhõesnovos no pátio da Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo.
Economia Governo anuncia R$ 10 bilhões em crédito para compra de caminhões
qui, 08/01/2026 - 18:38
Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 22/12/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Assembleia Nacional da Venezuela anuncia libertação de presos
qui, 08/01/2026 - 18:23
Aryna Sabalenka durante torneio de Brisbane, na Austrália 06/01/2026 Darren England/AAP Image via REUTERS
Esportes Sabalenka não disputará alguns torneios em 2026 para priorizar saúde
qui, 08/01/2026 - 18:16
São Paulo (SP), 06/11/2024 - Chuva forte atinge o centro de São Paulo no final da tarde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Chuvas fortes causam novas enchentes na Grande São Paulo
qui, 08/01/2026 - 17:34
Ver mais seta para baixo