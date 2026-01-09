logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Haddad e Tebet destacam benefícios para Brasil com acordo UE-Mercosul

Ministros falam em oportunidades e queda da inflação
Agência Brasil
Publicado em 09/01/2026 - 17:07
Brasília
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
© União Europeia/Mercosul

Os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) se manifestaram nesta sexta-feira (9) para celebrar o anúncio da União Europeia pela aprovação do acordo comercial com o Mercosul. 

Brasília - 14/10/2025 -O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Em debate, o projeto de lei (PL 1.087/2025) do governo que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Brasília - 14/10/2025 - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou o acordo como histórico e uma sinalização para um futuro de "pluralidade e oportunidade".

"Acordo histórico, não apenas pelo seu significado econômico, mas sobretudo pelo significado geopolítico. Uma nova avenida de cooperação se abre nesse momento conturbado, mostrando um novo caminho de pluralidade e oportunidade", disse Haddad.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou que o acordo irá proporcionar a chegada de produtos brasileiros a mais consumidores, ampliação de investimentos, o que poderá ajudar a reduzir a inflação no país

Brasília (DF), 19/08/2025 - Comissão de Assuntos Econômicos Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) promove audiência pública interativa, com a ministra do Planejamento e Orçamento, para que sejam prestadas informações sobre a avaliação da Pasta quanto à eficiência dos subsídios tributários, financeiros e creditícios concedidos pela União; e o cumprimento do disposto no Art. 4º da Emenda Constitucional nº 109, de 2021, que determina ao Governo a apresentação de plano de redução gradual de incentivos e benefícios federais de natureza tributária, até o nível de 2% do PIB. Mesa: ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Brasília (DF), 19/08/2025 -Ministra Simone Tebet. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

“Um marco histórico para o multilateralismo! O Acordo Mercosul-União Europeia é um dos movimentos econômicos mais relevantes das últimas décadas para o Brasil e para o Mercosul. Mais acesso a mercados consumidores, mais investimentos, mais integração entre os países e, principalmente, mais produtos disponíveis, maior competição, ajudando a baixar ainda mais a inflação. Vai combinar crescimento econômico, emprego e renda com sustentabilidade, tecnologia e inovação”, afirmou a ministra, em nota oficial. 

Acordo Mercosul-UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confirmou a aprovação, por ampla maioria dos países que integram a União Europeia (UE), do acordo de livre comércio com o Mercosul – bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

O acordo prevê redução imediata de tarifas para máquinas e equipamentos de transporte como motores e geradores para energia elétrica, motores de pistão (autopeças) e aviões. Todos representam áreas estratégicas para inserção competitiva do Brasil.

Também haverá oportunidade positiva para couro e peles, pedras de cantaria, facas e lâminas e produtos químicos. Haverá redução gradativa das tarifas, até zerá-las, sobre diversas commodities (sujeitos a cotas).

Repercussões 

Pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou ser “uma vitória do diálogo”.

“Uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação e na integração entre os países e blocos”, afirmou o presidente.

Lula destacou que o acordo, além de trazer benefícios para os dois blocos, é “uma sinalização em favor do comércio internacional”. O presidente brasileiro foi atuante na costura desse acordo e tentou finalizá-lo no final do ano passado, quando o Brasil presidia o bloco sul-americano. Para Lula, o acordo entre Mercosul e União Europeia era uma prioridade.

Líderes europeus comemoram aprovação do acordo.

Segundo a agência de notícias Reuters, os embaixadores dos 27 Estados-membros da UE indicaram as posições de seus governos na manhã desta sexta-feira, mas cada país deve confirmar seu voto por escrito até as 17h (13h, em Brasília) de hoje.

Ainda de acordo com a Reuters, ao menos 15 países, que juntos representam pelo menos 65% da população total do bloco europeu, votaram a favor da assinatura, conforme exigido.

Se o resultado for confirmado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen poderá viajar ao Paraguai já na próxima semana para ratificar o acerto com os os países-membros do Mercosul – bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

O Parlamento Europeu também precisará aprovar o acordo para que ele possa entrar em vigor. 

Relacionadas
Linhares (ES), 11/07/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de apresentação dos avanços do Novo Acordo Rio Doce, no Parque de Exposições de Linhares. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula comemora acordo entre Mercosul e UE: "vitória do diálogo"
European Commission President Ursula von der Leyen holds a press conference during a European Union leaders' summit, in Brussels, Belgium December 19, 2025. Reuters/Stephanie Lecocq/Arquivo/Proibida reprodução
União Europeia aprova assinatura de acordo comercial com Mercosul
Bandeiras da União Europeia na sede da Comissão Europeia em Bruxelas 19/09/2019 Reuters/Yves Herman/Proibida reprodução
Líderes europeus comemoram aprovação provisória de Acordo UE-Mercosul
Edição:
Carolina Pimentel
acordo UE-Mercosul Haddad Tebet
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Tempestade 'Elli' traz neve e temperaturas congelantes para partes da Alemanha 09/01/2026 REUTERS/Fabian Bimmer
Esportes Frio extremo força cancelamento de jogos na Alemanha e Inglaterra
sex, 09/01/2026 - 17:14
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Economia Haddad e Tebet destacam benefícios para Brasil com acordo UE-Mercosul
sex, 09/01/2026 - 17:07
U.S. President Donald Trump shakes hand with Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate for an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Ação de Trump nas Américas favorece Putin na Ucrânia, diz historiador
sex, 09/01/2026 - 16:28
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Fazenda.
Economia Fazenda comemora IPCA de 4,26% e projeta menor inflação do Plano Real
sex, 09/01/2026 - 16:14
Conta de energia elétrica
Economia Aneel divulga calendário para anúncio de bandeiras tarifárias em 2026
sex, 09/01/2026 - 16:06
Idosos na região central de Brasília.
Economia Teto de pensionista e aposentado do INSS sobe para R$ 8.475,55 em 2026
sex, 09/01/2026 - 15:36
Ver mais seta para baixo