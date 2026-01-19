logo ebc
Juros altos travam crédito para 80% das indústrias, revela pesquisa

CNI aponta dificuldade maior no financiamento de longo prazo
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/01/2026 - 07:00
Brasília
Os trabalhadores da montadora Fiat Chrysler Automobiles constroem um modelo Argo 2020, em meio à disseminação da doença por coronavírus (COVID-19), na fábrica de montagem em Betim
De cada dez empresas industriais, oito enfrentaram dificuldades para obter crédito. Elas apontam os juros elevados como o principal obstáculo ao financiamento no país. O dado faz parte de pesquisa divulgada nesta segunda-feira (19) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com apoio da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE).

Segundo a Sondagem Especial: Condições de Acesso ao Crédito em 2025, 80% dos empresários que tiveram problemas para acessar crédito de curto ou médio prazo (até 5 anos) citaram os juros altos como o maior entrave. Em seguida aparecem a exigência de garantias reais, como imóveis ou máquinas (32%), e a falta de linhas de crédito adequadas às necessidades das empresas (17%).

O cenário se repete no crédito de longo prazo, acima de 5 anos. Nesse caso, 71% dos industriais atribuíram as dificuldades aos juros elevados, enquanto 31% mencionaram a exigência de garantias e 17% a ausência de linhas compatíveis com seus projetos de investimento.

“A atual política monetária é bastante restritiva e encarece o crédito. Com a Selic em 15% ao ano e juros reais em torno de 10%, o financiamento fica mais caro e desestimula investimentos em expansão e inovação”, explica Maria Virgínia Colusso, analista de Políticas e Indústria da CNI.

Selic alta reduziu a busca por crédito

  • 54% das empresas não buscaram crédito de longo prazo nos seis meses anteriores à pesquisa
  • 49% não procuraram crédito de curto ou médio prazo no mesmo período 
  • apenas 26% contrataram ou renovaram crédito de curto prazo
  • no crédito de longo prazo, o percentual caiu para 17%

Dificuldade maior no crédito de longo prazo

  • Quase um terço das empresas que tentaram crédito de longo prazo não teve sucesso
  • Cerca de 20% das que buscaram crédito de curto ou médio prazo também não conseguiram

Crédito de curto ou médio prazo

  • Médias: 26% não obtiveram crédito
  • Pequenas: 21%
  • Grandes: 16%

Crédito de longo prazo

  • Médias empresas: 43% não obtiveram crédito
  • Pequenas empresas: 37%
  • Grandes empresas: 27%

Condições de crédito pioraram

  • 35% das empresas avaliaram que as condições de crédito de curto ou médio prazo pioraram
  • 33% fizeram a mesma avaliação para o crédito de longo prazo
  • Para 47%, as condições permaneceram semelhantes
  • Apenas 14% relataram melhora no curto ou médio prazo
  • No longo prazo, o índice cai para 12%

Baixa adesão ao risco sacado

  • Apenas 13% das indústrias contrataram operações de risco sacado nos últimos 12 meses
  • Outros 5% pretendiam contratar
  • 54% não contrataram nem pretendiam contratar
  • 29% não souberam ou preferiram não responder

O risco sacado é uma modalidade de antecipação de recebíveis em que o fornecedor recebe o pagamento antecipado de uma instituição financeira, enquanto o comprador assume o compromisso de quitar o valor na data acordada.

A Sondagem Especial ouviu 1.789 empresas industriais de 1º a 12 de agosto do ano passado. Desse total, 713 são de pequeno porte, 637 de médio porte e 439 de grande porte.

