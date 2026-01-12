logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Lula determina apuração de falhas da Enel em São Paulo

Em despacho, presidente quer AGU, CGU e Aneel atuando no caso
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/01/2026 - 12:31
Brasília
Brasília (DF), 18/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista coletiva durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a autoridades do Executivo e do setor elétrico que adotem “medidas cabíveis e necessárias à plena garantia da prestação adequada, contínua e eficiente do serviço público de distribuição de energia elétrica” à população da região metropolitana de São Paulo.

A determinação consta de despacho publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (12).

O serviço de distribuição de energia na capital região metropolitana da capital paulista é prestado pela Enel SP.

Dirigido ao Ministério de Minas e Energia, Advocacia-Geral da União (AGU), Controladoria-Geral da União (CGU) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o despacho, publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (12), tem por base as falhas na prestação do serviço ocorridas na grande São Paulo.

Lula determina, à AGU, que elabore “relatório circunstanciado sobre as providências adotadas pela concessionária de distribuição de energia elétrica, a partir da primeira interrupção relevante”, e que, para tanto, utilize “todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias, inclusive com requisição de informações junto à ANEEL”.

À CGU, determina que identifique “eventual responsabilidade dos entes federativos envolvidos”. Pede também que verifique com a Aneel as razões da “ausência de atuação tempestiva dos órgãos competentes, tendo em vista os reiterados pedidos do Ministério de Minas e Energia para instauração de processo administrativo para apuração das falhas recorrentes na prestação do serviço”.

 

Relacionadas
Conta de energia elétrica
Aneel divulga calendário para anúncio de bandeiras tarifárias em 2026
Conta de energia elétrica
Aneel mantém bandeira vermelha 1 na conta de luz em novembro
Edição:
Valéria Aguiar
presidente Lula setor elétrico AGU CGU Aneel
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Tehran, 12/01/2026 - Ato pró-governo no Irã. Foto: Fars News Agency/Divulgação
Internacional Atos pró-regime no Irã criticam distúrbios e interferência estrangeira
seg, 12/01/2026 - 14:27
A presidente do México, Claudia Sheinbaum 3 de novembro de 2025 REUTERS/Henry Romero
Internacional Presidente do México descarta invasão dos Estados Unidos
seg, 12/01/2026 - 14:21
Brasília (DF) 17/08/2023 Depoimento do Hacker, Walter Delgatti Neto, na CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza progressão de Delgatti para o regime semiaberto
seg, 12/01/2026 - 13:21
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Meio Ambiente Tempestades por passagem de ciclone ainda ameaçam três estados
seg, 12/01/2026 - 13:13
Brasília (DF), 12/01/2026 - Plataforma do governo, ComunicaBR. Foto: ComunicaBR/Reprodução
Geral Governo lança nova versão do portal ComunicaBR
seg, 12/01/2026 - 12:51
Vinícius Jr, do Real Madrid, e técnido do Atlético de Madri, Diego Simeone, durante partida entre as duas equipes pela semifinal da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita 08/01/2026 REUTERS/Vincent West
Esportes Simeone se desculpa com Vini Jr, mas não pede perdão por provocações
seg, 12/01/2026 - 12:51
Ver mais seta para baixo