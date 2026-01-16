logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Lula e Ursula destacam que acordo Mercosul-UE beneficiará a todos

Líderes se encontraram na sede do Itamaraty no Rio de Janeiro
Pedro Peduzzi - repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/01/2026 - 17:14
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 16/01/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula van der Leyen, para reunião no Palácio do Itamarati antes da assinatura do acordo Mercosul - União Européia. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A implementação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia terá como horizonte a redução de desigualdades e a prosperidade. Essa expectativa foi compartilhada nesta sexta-feira (16) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Rio de Janeiro.

Os dois se reuniram na sede do Ministério das Relações Exteriores na capital fluminense para tratar do acordo entre os blocos, que criará uma das maiores áreas de comércio do mundo, onde vivem aproximadamente 720 milhões de pessoas. A aprovação do acordo por parte da União Europeia foi anunciada na semana passada, após mais de 25 anos de negociações.

Lula destacou que “liberalização e abertura comerciais só fazem sentido se forem capazes de promover o desenvolvimento sustentável e reduzir as desigualdades”, disse ele, ao lembrar que comércio e investimento resultam em novos empregos e oportunidades.

“Diálogo político e cooperação vão garantir padrões elevados de respeito aos direitos trabalhistas e à defesa do meio ambiente”, disse Lula.

O presidente brasileiro reiterou também compromissos com meio ambiente, no enfrentamento à mudança do clima, com a igualdade de gênero e com os direitos dos povos indígenas e dos trabalhadores.

>> Entenda em 13 pontos o acordo Mercosul–UE

Valor agregado

Lula acrescentou que, diferentemente do passado, o Brasil não se restringirá ao fornecimento de commodities – em especial, produtos agropecuários – para a União Europeia.

“Não nos limitaremos ao eterno papel de exportador de commodities. Queremos produzir e vender bens industriais de maior valor agregado”, disse ele, que destacou que o acordo prevê incentivos para investimentos de empresas europeias no Mercosul, o que inclui cadeias de valor estratégicas para transição energética e transmissão digital.

 

Rio de Janeiro (RJ), 16/01/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula van der Leyen, para reunião no Palácio do Itamarati antes da assinatura do acordo Mercosul - União Européia. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, para reunião no Palácio do Itamaraty antes da assinatura do acordo Mercosul - União Europeia. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

“O melhor está por vir”

Chefe do poder executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen disse que todos integrantes dos blocos deverão se beneficiar com novos empregos, e que surgirão muitas oportunidades para o setor empresarial dos dois lados.

“Sei que, entre nossas regiões e nossos povos, o melhor ainda está por vir”, disse ela ao iniciar o discurso.

“É assim que a gente cria a prosperidade verdadeira, que é a prosperidade compartilhada. Nós concordamos que o comércio internacional não é um jogo de zero a zero”, argumentou.

Ursula disse que a assinatura do acordo, que será oficializada no sábado (17), no Paraguai, é apenas o primeiro passo de algo muito positivo que está por vir.

“Toda história só será contada com êxito quando as empresas começarem a sentir os benefícios de nosso acordo. Algo que deve ocorrer rapidamente”, disse.

Ela afirmou que o acordo vai multiplicar oportunidades, com regras claras e previsíveis; e com padrões e cadeias de abastecimentos que, segundo ela, “servirão de rodovias para o investimento”.

 

Rio de Janeiro (RJ), 16/01/2026 - A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula van der Leyen, durante encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para reunião no Palácio do Itamarati antes da assinatura do acordo Mercosul - União Européia. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
 A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, durante encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para reunião no Palácio do Itamaraty antes da assinatura do acordo Mercosul - União Europeia. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Agradecimento e elogios

“Este acordo agora concluído é a conquista de uma geração inteira”, acrescentou a chefe europeia em meio a agradecimentos ao empenho de Lula para a consolidação do acordo.

“A liderança política, o compromisso pessoal e a paixão que o senhor mostrou nas últimas semanas e meses, meu caro presidente Lula, foram realmente enormes”, acrescentou ao elogiar o direcionamento do presidente brasileiro durante as negociações.

Relacionadas
Brasília (DF), 15/01//2026 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, onde falou sobre a aprovação, pela União Europeia, do acordo comercial entre Mercosul e o bloco europeu, entre outros assuntos. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Acordo Mercosul-UE deve entrar em vigor no 2º semestre, diz Alckmin
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Brasil e Portugal querem acelerar acordo Mercosul-União Europeia
Tratores estacionados na Porte d'Auteuil, enquanto agricultores franceses protestam em Paris, França, em 8 de janeiro de 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Agricultores franceses fazem novo protesto contra acordo Mercosul-UE
Edição:
Vinicius Lisboa
Acordo Mecosul-UE União Europeia Mercosul Lula Ursula von der Leyen Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 11/10/2023, Prédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia MDIC cria portal com informações sobre comércio entre Mercosul e UE
sex, 16/01/2026 - 17:36
Movimento intenso de ônibus na rodoviária do Plano Piloto
Geral Dezenas de ônibus de uma mesma empresa urbana são apedrejados no DF
sex, 16/01/2026 - 17:25
Brasília (DF), 16/01/2026 - São Paulo receberá em março o Mundial de skate street e park. Foto: worldskatesb/Instagram
Esportes São Paulo receberá em março o Mundial de skate street e park
sex, 16/01/2026 - 17:20
Rio de Janeiro (RJ), 16/01/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula van der Leyen, para reunião no Palácio do Itamarati antes da assinatura do acordo Mercosul - União Européia. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Lula e Ursula destacam que acordo Mercosul-UE beneficiará a todos
sex, 16/01/2026 - 17:14
Manaquiri (AM), 05/01/2025 - Vista aérea da comunidade em Maniquiri. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Meio Ambiente Dezesseis projetos concorrem em edital para restauração da Amazônia
sex, 16/01/2026 - 16:56
Rio de janeiro (RJ), 16/01/2026 - Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor. Foto: Guilherme Silva/Santuário Cristo Redentor
Geral Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor
sex, 16/01/2026 - 16:12
Ver mais seta para baixo