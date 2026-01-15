logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Lula sanciona Orçamento de 2026 e veta R$ 400 milhões em emendas

Norma fixa despesas e estima receitas para o ano de 2026
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/01/2026 - 22:12
Brasília
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (14) a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. A norma, que fixa as despesas públicas e estima as receitas ao longo do ano, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

O texto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional no fim do ano passado.

Alegando inconformidades legais, o presidente decidiu vetar dois dispositivos que somam quase R$ 400 milhões em emendas parlamentares. Eles foram incluídos durante a tramitação do texto, e não constavam na programação orçamentária enviada pelo Poder Executivo, como determina a lei federal que trata das emendas (Lei Complementar 210/24), segundo o governo.

O veto terá que ser apreciado por deputados e senadores, que poderão mantê-lo ou derrubá-lo.

Ao todo, o Orçamento da União para 2026 será de R$ 6,54 trilhões, com meta de superávit de R$ 34,2 bilhões. O salário mínimo sai de R$ 1.518 e sobe para R$ 1.621.

As áreas de Saúde e Educação contarão com recursos totais de R$ 271,3 bilhões e R$ 233,7 bilhões, respectivamente.

Para o Bolsa Família, foram reservados R$ 158,63 bilhões, enquanto o programa de incentivo financeiro para estudantes do Ensino Médio, o Pé de Meia, contará com R$ 11,47 bilhões. Outros R$ 4,7 bilhões estão previstos para o programa que garante acesso a botijão de gás a famílias de baixa renda.

Emendas

O texto da Lei Orçamentária aprovado no Congresso prevê aproximadamente de R$ 61 bilhões em emendas parlamentares. Desse total, cerca de R$ 37,8 bilhões serão destinados a emendas impositivas, de pagamento obrigatório.

As emendas individuais, dos deputados e senadores, somam R$ 26,6 bilhões; as de bancada, destinadas às bancadas estaduais, ficaram com R$ 11,2 bilhões. Já as emendas de comissão, que não têm execução obrigatória, somam R$ 12,1 bilhões.

Além do veto de quase R$ 400 milhões em emendas parlamentares, há a expectativa de que o governo federal edite outros atos normativos para remanejar mais R$ 11 bilhões em emendas parlamentares para outras ações.

Relacionadas
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais UnB reserva vagas para negros desde o vestibular de 2004 Percentual de negros com diploma cresceu quase quatro vezes desde 2000, segundo IBGE
Orçamento 2026 traz corte de quase R$ 500 milhões para universidades
Brasília (DF), 03/11/2023, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida - Catedral de Brasília e a Esplanada dos ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Governo aposta em receitas extras para reforçar Orçamento em 2026
Edição:
Carolina Pimentel
Orçamento da União Emendas Parlamentares Lula
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Lula sanciona Orçamento de 2026 e veta R$ 400 milhões em emendas
qua, 14/01/2026 - 22:12
Brasília (DF), 16/01/2025 - Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Receita Federal volta a negar taxação do Pix e alerta para golpes
qua, 14/01/2026 - 21:24
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Toffoli envia material apreendido no caso Master para análise da PGR
qua, 14/01/2026 - 21:03
São Paulo (SP), 14/01/2026 - Movimento Passe Livre faz manifestação em frente a prefeitura, contra o reajuste das tarifas dos transportes em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Estudantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus em São Paulo
qua, 14/01/2026 - 20:54
Recife (PE), 14/01/2026 - O pernambucano Arlindo de Souza, conhecido como 'Popeye Brasileiro'. Foto: @arlindoanomalia/Facebook
Geral Morre Arlindo de Souza, conhecido como "Popeye Brasileiro"
qua, 14/01/2026 - 20:39
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Defensorias acionam Justiça por medidas para enfrentar calor no Rio
qua, 14/01/2026 - 20:26
Ver mais seta para baixo