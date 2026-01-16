logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

MDIC cria portal com informações sobre comércio entre Mercosul e UE

Plataforma reúne dados do comércio entre os dois blocos regionais
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/01/2026 - 17:36
Brasília
Brasília (DF), 11/10/2023, Prédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os interessados em identificar oportunidades de negócios decorrentes da assinatura do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE), prevista para ocorrer neste sábado (17), ganharam uma nova ferramenta na internet.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançou, nesta sexta-feira (16), uma plataforma digital que reúne dados do comércio entre os dois blocos regionais. O chamado Painel de Oportunidades Mercosul–União Europeia contém informações consolidadas sobre países compradores, produtos exportados pelo Brasil, distribuição regional das exportações, tarifas aplicadas e o cronograma de redução tarifária previsto no acordo.

Segundo o ministério, o objetivo da plataforma desenvolvida pela Secretaria de Comércio Exterior é apoiar a atuação de exportadores brasileiros e orientar políticas públicas de comércio exterior.

“O acordo com a União Europeia é o mais relevante já firmado pelo Mercosul”, afirmou a secretária nacional de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, referindo-se à potencial integração de um mercado de cerca de 720 milhões de pessoas (450 milhões na UE e cerca de 295 milhões no Mercosul) com capacidade de incrementar as exportações brasileiras em cerca de US$ 7 bilhões.

“Mas, para que ele alcance todo o seu potencial, é necessário transformar os compromissos assumidos em oportunidades concretas”, acrescentou a secretária, afirmando que o painel representa uma primeira contribuição em um esforço contínuo de implementação do acordo, funcionando como instrumento de política pública para democratizar o acesso à informação.

“Ele organiza informações estratégicas e as coloca à disposição de quem decide, produz e exporta”, concluiu Tatiana.

Disponível desde ontem na internet, o painel permite a visualização das informações por unidade da federação, setores e produtos.

*Com informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 16/01/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula van der Leyen, para reunião no Palácio do Itamarati antes da assinatura do acordo Mercosul - União Européia. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Lula e Ursula destacam que acordo Mercosul-UE beneficiará a todos
Brasília (DF), 15/01//2026 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, onde falou sobre a aprovação, pela União Europeia, do acordo comercial entre Mercosul e o bloco europeu, entre outros assuntos. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Acordo Mercosul-UE deve entrar em vigor no 2º semestre, diz Alckmin
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Entenda em 13 pontos o acordo Mercosul–UE
Edição:
Juliana Andrade
acordo Mercosul-União Europeia Mercosul União Europeia MDIC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Economia Porto de Santos registrou em 2025 maior movimentação de sua história
sex, 16/01/2026 - 19:36
Palmeiras x Corinthians - Feminino 2025
Esportes Palmeiras terá mando de campo contra Corinthians na Supercopa Feminina
sex, 16/01/2026 - 19:00
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 - O Pavilhão Mourisco, mais conhecido pela população como Castelo Fiocruz. Foto: Rodrigo Méxas/Fiocruz
Saúde Fiocruz conduzirá estudo com injeção contra HIV em sete cidades
sex, 16/01/2026 - 19:00
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Toffoli prorroga por mais 60 dias investigações sobre o caso Master
sex, 16/01/2026 - 18:35
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Direitos Humanos Mortes decorrentes de intervenção policial cresceram 13% em 2025 no RJ
sex, 16/01/2026 - 18:19
Sistema Cantareira
Meio Ambiente Chuvas abaixo da média tendem a persistir e agravar seca em São Paulo
sex, 16/01/2026 - 18:16
Ver mais seta para baixo