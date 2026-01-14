Economia
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões
Números sorteados foram: 18 - 26 - 35 - 41 - 44 - 45
Agência Brasil
Publicado em 13/01/2026 - 21:45
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.959 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (13). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio, que será realizado no dia 15.
Os números sorteados foram: 18 - 26 - 35 - 41 - 44 - 45
27 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 58.801,80 cada.
1.883 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.389,80.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mais notícias
Economia Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões
ter, 13/01/2026 - 21:45
Cultura A cada R$ 1 investido via Lei Rouanet, R$ 7,59 retornaram, diz estudo
ter, 13/01/2026 - 21:08
Saúde Secretaria de Saúde confirma segundo caso de mpox do grupo lp em SP
ter, 13/01/2026 - 20:26
Saúde Ministério da Saúde decide não incorporar vacina herpes-zóster ao SUS
ter, 13/01/2026 - 20:14
Direitos Humanos Campanha busca valorizar cultura negra e combater racismo no carnaval
ter, 13/01/2026 - 20:03
Esportes Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1
ter, 13/01/2026 - 19:36