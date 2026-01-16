logo ebc
Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 41 milhões

Dezenas sorteadas foram 03 - 13 - 15 - 16 - 46 - 47
Agência Brasil
Publicado em 15/01/2026 - 21:53
Brasília
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.960 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 03 - 13 - 15 - 16 - 46 - 47

O valor estimado para o próximo sorteio, no sábado (17), é de R$ 41 milhões.

A quina teve 46 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 38.114,61. Outras 3.175 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 910,23 cada. 

 

