logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Novas embarcações da Petrobras triplicarão capacidade de transporte

Empresa quer reduzir dependência de afretamentos para maior eficiência
Agência Brasil
Publicado em 19/01/2026 - 18:55
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 14/08/2025 - Dutos da Transpetro. Foto: Transpetro/Divulgação
© Transpetro/Divulgação

A Petrobras e a subsidiária de logística Transpetro investirão R$ 2,9 bilhões em cinco navios gaseiros, 18 barcaças e 18 empurradores. Com as embarcações, de acordo com a Petrobras, a frota de gaseiros da Transpetro irá subir de seis para 14, triplicando a atual capacidade de transporte de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e derivados. 

O objetivo é, segundo a empresa, reduzir a dependência de afretamentos, proporcionando maior flexibilidade e eficiência às operações logísticas de movimentação de GLP e de outros produtos. Os novos gaseiros serão até 20% mais eficientes no consumo de energia, reduzirão as emissões de gases de efeito estufa em 30% e poderão operar em portos eletrificados.

Já as barcaças e os empurradores marcam, segundo a companhia, a entrada da Transpetro na navegação interior, ou seja, em águas abrigadas ou parcialmente abrigadas, como rios, lagos, canais, baías e lagoas. Com as embarcações, a Transpetro passará a dispor de uma frota própria para abastecimento em polos estratégicos como Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), Paranaguá (PR) e Rio Grande (RS). 

Programa Mar Aberto

As embarcações fazem parte do Programa Mar Aberto, iniciativa voltada à renovação e ampliação da frota do Sistema Petrobras. Os contratos para a construção serão assinados nesta terça-feira (20), em cerimônia em Rio Grande (RS), que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O programa Mar Aberto contará com aportes estimados em US$ 6 bilhões no período de 2026 a 2030, cerca de R$ 32 bilhões.  A iniciativa prevê a construção de 20 navios de cabotagem, além de 18 barcaças e 18 empurradores, bem como a o afretamento de 40 novas embarcações de apoio destinadas à renovação da frota de suporte às atividades de exploração e produção (E&P).

As embarcações cujos contratos serão firmados nesta terça serão operadas pela Transpetro e construídas em estaleiros de três estados. No Rio Grande do Sul, o Estaleiro Rio Grande será responsável pela obra dos gaseiros. No Amazonas, o estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia, construirá as 18 barcaças. Em Santa Catarina, o estaleiro Indústria Naval Catarinense, vai construir os 18 empurradores.

Relacionadas
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro.
Pix volta a operar normalmente após instabilidade durante a tarde
Brasília (DF), 18/12/2025 – O ministro da fazenda, Fernando Haddad durante entrevista com setoristas do ministério. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Haddad propõe que Banco Central fiscalize fundos de investimentos
Indústria Wirth Calçados Dois Irmãos (RS) 14.04.2006 - Foto: Miguel Ângelo
Faturamento da indústria sobe, mas emprego cai pelo terceiro mês
Edição:
Aline Leal
Petrobras Transpetro GLP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 14/08/2025 - Dutos da Transpetro. Foto: Transpetro/Divulgação
Economia Novas embarcações da Petrobras triplicarão capacidade de transporte
seg, 19/01/2026 - 18:55
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro.
Economia Pix volta a operar normalmente após instabilidade durante a tarde
seg, 19/01/2026 - 18:43
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Associações criticam avaliação dos cursos de medicina feita pelo MEC
seg, 19/01/2026 - 18:31
Brasília (DF) 09/05/2025 - Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Dia de São Sebastião: INSS terá agências fechadas em 90 cidades
seg, 19/01/2026 - 18:10
Brasília (DF), 18/12/2025 – O ministro da fazenda, Fernando Haddad durante entrevista com setoristas do ministério. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Haddad propõe que Banco Central fiscalize fundos de investimentos
seg, 19/01/2026 - 17:42
Rio de janeiro (RJ), 19/01/2026 - Nova Orquestra Sesc Jovem Brasil. Foto: Paulo Rossi/Orquestra Sesc Jovem Brasil
Cultura Sesc estreia orquestra jovem no ano que em celebra seus 80 anos
seg, 19/01/2026 - 17:15
Ver mais seta para baixo