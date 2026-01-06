logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Passagem de ônibus em São Paulo sobe 6%

Aumento está acima da inflação de 4,5%
Agência Brasil
Publicado em 06/01/2026 - 08:26
São Paulo
Ônibus SPTrans.
© Arquivo/Elisa Rodrigues/SPTrans

Quem usar ônibus como transporte na cidade de São Paulo a partir desta terça-feira (6) vai pagar uma passagem mais cara. Como anunciado no fim de 2025, a tarifa, que era de R$ 5 passa agora a custar R$ 5,30.

É um reajuste de 6% acima da inflação no período de um ano, que foi de 4,5%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No dia 29 de dezembro do ano passado, quando anunciou o reajuste da tarifa, a prefeitura de São Paulo justificou a mudança afirmando que o preço da passagem foi mantido em R$ 4,40 durante cinco anos.

“De 2020 a 2025 houve uma única atualização de 13,6% para R$ 5. E a inflação neste período foi de 40,31%. A correção atual para R$ 5,30 fica menos da metade do valor inflacionário desses cinco anos”, diz  comunicado da administração municipal.

Cálculo do reajuste

A prefeitura calcula o reajuste da passagem através de um outro índice, que é o de Preços ao Consumidor do Transporte Coletivo (IPC-Fipe Transporte Coletivo), que indicou 6,5% de variação no acumulado do ano.

Sem o subsídio pago pela prefeitura às empresas de ônibus, o valor da tarifa seria de R$ 11,78, segundo estudos da prefeitura de São Paulo.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores usam ônibus em deslocamento na volta para casa, na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Passagem dos ônibus urbanos do Rio vai subir para R$ 5 no domingo
São Paulo (SP), 23/07/2025 - Movimento de ônibus e carros próximo ao terminal Pedro II, no centro capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Prefeitura de SP anuncia aumento nas passagens de ônibus para R$ 5,30
Ônibus SPTrans.
Prefeito de SP não descarta aumento na tarifa dos ônibus em 2026
Edição:
Kleber Sampaio
Ônibus São Paulo Tarifas Reajuste
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A demonstrator displays a sign with an image of U.S.-deposed Venezuelan President Nicolas Maduro during a march outside the National Assembly on the day Vice President Delcy Rodriguez was formally sworn in as Venezuela's interim president, as Maduro appeared in a New York court after the Trump administration removed him from power, in Caracas, Venezuela January 5, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Internacional Apoiadores de Maduro se manifestam em Caracas por sua libertação
ter, 06/01/2026 - 09:33
A demonstrator holds a Venezuelan flag during a march outside the National Assembly on the day Vice President Delcy Rodriguez was formally sworn in as Venezuela's interim president, as U.S.-deposed President Nicolas Maduro appeared in a New York court after the Trump administration removed him from power, in Caracas, Venezuela January 5, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Internacional Em carta, CNBB expressa apoio à Igreja na Venezuela
ter, 06/01/2026 - 09:30
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Veja faixas e alíquotas das novas tabelas do Imposto de Renda 2026
ter, 06/01/2026 - 09:10
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras assina acordo para produzir diesel S10 para a Vale
ter, 06/01/2026 - 08:48
Ônibus SPTrans.
Economia Passagem de ônibus em São Paulo sobe 6%
ter, 06/01/2026 - 08:26
Rio de Janeiro (RJ), 02/01/2026 - Projeto Roteiro Caiçara fortalece turismo de base comunitária na Costa Verde fluminense. Foto: Jonas Alves/Roteiro Caiçara
Meio Ambiente Projeto fortalece turismo de base comunitária no litoral sul do Rio
ter, 06/01/2026 - 08:10
Ver mais seta para baixo