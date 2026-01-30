logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Pequenos negócios podem renegociar dívidas com a União até esta sexta

Iniciativa permite obter descontos em juros, multas e encargos
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/01/2026 - 07:32
Brasília
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Microempreendedores individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte têm até esta sexta-feira (30) para aderir às condições especiais de renegociação de débitos inscritos na dívida ativa da União. No ano passado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) prorrogou o Edital nº 11/2025, que trata da transação tributária e cujo prazo de adesão acabaria em 30 de setembro.

A iniciativa permite regularizar pendências fiscais com descontos que podem chegar a 100% sobre juros, multas e encargos legais, além de prazos ampliados para parcelamento. As condições variam conforme a situação da dívida e a capacidade de pagamento do contribuinte.

Quem pode aderir

  • Microempreendedores individuais (MEI);
  • Microempresas;
  • Empresas de pequeno porte.

Modalidades disponíveis

O edital prevê diferentes formas de transação, entre elas:

  • Transação conforme a capacidade de pagamento do contribuinte;
  • Débitos considerados irrecuperáveis;
  • Transação de pequeno valor, para dívidas de até 60 salários mínimos, com regras específicas para MEI;
  • Débitos garantidos por seguro garantia ou carta fiança.

Como aderir

A consulta às pendências e a formalização da adesão devem ser feitas pelos canais oficiais da PGFN. A prorrogação do prazo amplia o alcance da medida e busca estimular a regularização fiscal como forma de apoiar a recuperação dos pequenos negócios.

A PGFN reforça que a renegociação de dívidas não se confunde com o pedido de reenquadramento no Simples Nacional, que ocorre no início de cada ano. Cada procedimento tem regras próprias e deve ser feito separadamente.

Atenção aos prazos

  • 30 de janeiro: prazo exclusivo para aderir às modalidades de renegociação da dívida ativa da União;
  • 31 de janeiro: prazo distinto para pedir retorno ao Simples Nacional por MEIs desenquadrados do regime.
Relacionadas
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
União paga R$ 10,95 bilhões de dívidas de estados
Brasília (DF) 15/03/2024 – A partir de hoje (15) de março, parte da liquidação interbancária da cobrança do documento será feita no mesmo dia do pagamento A novidade é mais um projeto de modernização feito pelo setor bancário na modalidade de boletos, que englobará 136 bancos e será mandatória. Com a mudança, se o cliente pagar o boleto até *às 13h30, o cobrador poderá receber o dinheiro no mesmo dia, dependendo do contrato que ele tenha com a sua instituição financeira. Se o pagamento for feito após *às 13h30, a liquidação ocorrerá no dia seguinte. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Pequenos negócios têm até dia 30 para renegociar dívidas com a União
Edição:
Vinicius Lisboa
MEI microempreendedor individual dívidas Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Donald Trump e Vladimir Putin durante reunião no Alasca 15/8/2025 REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Kremlin diz que Putin suspenderá ataques a Kiev até 1º de fevereiro
sex, 30/01/2026 - 09:04
Verão começa nesta segunda-feira, 21, com previsão de mais chuva em São Paulo
Geral Tempestade faz a décima quarta vítima das chuvas em São Paulo
sex, 30/01/2026 - 08:48
Pela primeira vez na história do Exército Brasileiro, as mulheres poderão se tornar oficiais combatentes e chegar à patente de general e até ao comando do Exército
Geral Exército faz seleção para alistamento militar de homens e mulheres
sex, 30/01/2026 - 08:48
Brasília (DF), 14/03/2024, - Denise Pires de Carvalho, presidente da Capes, durante entrevista no programa A Voz do Brasil, nos estúdios da EBC. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Capes realiza censo da pós-graduação até 26 de fevereiro
sex, 30/01/2026 - 08:28
A Cidade do Samba, onde ficam os barracões das escolas de samba e são montados os desfiles do carnaval.
Cultura Unidos da Tijuca terá nova quadra de ensaio próxima à Cidade do Samba
sex, 30/01/2026 - 08:15
Rio de janeiro (RJ), 28/01/2026 - O quinto episódio inédito da temporada de estreia da série Olhar Brasil, produção documental com dez programas apresentada pela TV Brasil, revela o Caminho do Peabiru, trilha ancestral que cruza o continente do litoral do Oceano Atlântico ao Pacífico. Frame: TV Brasil
Cultura Produção inédita resgata histórico Caminho do Peabiru na TV Brasil
sex, 30/01/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo