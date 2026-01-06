logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Petrobras assina acordo para produzir diesel S10 para a Vale

Contrato prevê ainda desenvolvimento de negócios em baixo carbono
Agência Brasil
Publicado em 06/01/2026 - 08:48
Rio de Janeiro
Edifício sede da Petrobras
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras e a Vale assinaram contrato para fornecimento de diesel em operações da mineradora em Minas Gerais. O acordo prevê o suprimento de diesel S10, produzido pela empresa, com a adição da parcela obrigatória de biodiesel, atualmente em 15%.

O contrato prevê também oportunidades de desenvolvimento de negócios em baixo carbono, como a possibilidade de compra e venda de diesel R (diesel com conteúdo renovável) e possíveis tratativas para o fornecimento de HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

Desde 2023, as duas empresas vêm atuando em parceria de negócios para o desenvolvimento de soluções de baixo carbono. Em 2024, foi estabelecido acordo para cooperação, incluindo os testes de diesel R5 (5% de conteúdo renovável, além dos 15% obrigatórios de biodiesel) e de bunker com 24% de parcela renovável.

A parceria comercial com a Vale faz parte da estratégia da Petrobras de aproximação com os consumidores finais de seus produtos.

“Estabelecer esse contato direto permite à companhia conhecer melhor as necessidades dos consumidores e ser mais assertiva na construção de soluções que gerem valor para clientes e sociedade”, disse a  presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Para ela, “ao oferecer combustíveis de alto desempenho, capazes de colaborar com as metas de descarbonização das empresas, a Petrobras aperfeiçoa sua estrutura logística e capacidade de produzir para clientes de relevância internacional”.

“Estamos muito satisfeitos em fortalecer nossa parceria com a Petrobras, o que gera valor para ambas as empresas e para o Brasil. Esse contrato consolida uma relação de confiança e cria espaço para explorarmos, juntos, soluções inovadoras que contribuam para tornar nossas operações cada vez mais eficientes e sustentáveis”, disse o CEO da Vale, Gustavo Pimenta. “É mais um passo que reforça nossa visão de longo prazo com a descarbonização das operações da Vale, aproveitando, assim, o diferencial competitivo do Brasil em combustíveis renováveis”, acrescentou.

Relacionadas
Santos (SP), 02/01/2026 - A Petrobras inicia produção de petróleo do navio-plataforma P-78, no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Búzios 6 (P-78) possui capacidade de produzir 180 mil barris de óleo e 7,2 milhões de m³ de gás diários. Foto: Petrobras/Divulgação
Petrobras inicia operação na Plataforma P-78 no Campo de Búzios
Rio de Janeiro (RJ), 28/09/2023 - Navio-plataforma P-71, instalado no campo de Itapu, no pré-sal da Bacia de Santos, a 200 km da costa do Rio de Janeiro. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Produção de petróleo e gás atinge 4,921 milhões de barris em novembro
Edição:
Graça Adjuto
Petrobras Vale Acordo diesel S10 baixo carbono
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A demonstrator displays a sign with an image of U.S.-deposed Venezuelan President Nicolas Maduro during a march outside the National Assembly on the day Vice President Delcy Rodriguez was formally sworn in as Venezuela's interim president, as Maduro appeared in a New York court after the Trump administration removed him from power, in Caracas, Venezuela January 5, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Internacional Apoiadores de Maduro se manifestam em Caracas por sua libertação
ter, 06/01/2026 - 09:33
A demonstrator holds a Venezuelan flag during a march outside the National Assembly on the day Vice President Delcy Rodriguez was formally sworn in as Venezuela's interim president, as U.S.-deposed President Nicolas Maduro appeared in a New York court after the Trump administration removed him from power, in Caracas, Venezuela January 5, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Internacional Em carta, CNBB expressa apoio à Igreja na Venezuela
ter, 06/01/2026 - 09:30
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Veja faixas e alíquotas das novas tabelas do Imposto de Renda 2026
ter, 06/01/2026 - 09:10
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras assina acordo para produzir diesel S10 para a Vale
ter, 06/01/2026 - 08:48
Ônibus SPTrans.
Economia Passagem de ônibus em São Paulo sobe 6%
ter, 06/01/2026 - 08:26
Rio de Janeiro (RJ), 02/01/2026 - Projeto Roteiro Caiçara fortalece turismo de base comunitária na Costa Verde fluminense. Foto: Jonas Alves/Roteiro Caiçara
Meio Ambiente Projeto fortalece turismo de base comunitária no litoral sul do Rio
ter, 06/01/2026 - 08:10
Ver mais seta para baixo