logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Petrobras reduz preço da gasolina em 5,2% a partir desta terça

Combustível fica, em média, R$ 0,14 mais barato para as distribuidoras
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/01/2026 - 12:52
Rio de Janeiro
Edifício sede da Petrobras na Avenida Chile, centro da cidade.
© Arquivo/Agência Brasil

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (26) que vai reduzir em 5,2% o preço da gasolina A vendida às distribuidoras. O novo preço passa a valer a partir desta terça-feira (27).

A gasolina A é o combustível puro que sai das refinarias e é misturado ao etanol pelas distribuidoras, para que possa ser vendido ao consumidor final nos postos.

Com a redução, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14.

No comunicado que anunciou a mudança de valores, a empresa informa que, desde dezembro de 2022, a queda no preço da gasolina chega a R$ 0,50 ─ um recuo de 26,9%, já considerando a inflação do período.

A última mudança no preço do combustível havia sido em 21 de outubro de 2025, quando ficou 4,9% mais barata.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Preço nas bombas

O movimento da Petrobras deve representar alívio na inflação do país, uma vez que a gasolina é o produto com maior peso no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador que apura a inflação oficial.

Apesar de a Petrobras ser a maior produtora do combustível no país, o preço da gasolina nas bombas não depende apenas da estatal. Após o produto ser vendido às distribuidoras, sofre influências de outros custos, como o frete, mistura com o etanol, cobrança de impostos e a margem de lucro dos postos.

Confira mais informações sobre o assunto no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Diesel

A Petrobras informou que o preço do diesel vendido às distribuidoras não sofrerá alteração. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada no preço do óleo combustível vendido às distribuidoras é de 36,3%, considerando a inflação do período.

Relacionadas
Brasília (DF) 14/08/2025 - Dutos da Transpetro. Foto: Transpetro/Divulgação
Novas embarcações da Petrobras triplicarão capacidade de transporte
Rio de Janeiro (RJ), 30/09/2025 – Nova plataforma chega ao pré-sal e pode aumentar produção em 20%. Foto: Petrobras/Divulgação
Petrobras supera projeções e tem produção recorde em 2025
Edição:
Graça Adjuto
gasolina Preço Redução Distribuidoras Petrobras Multimídia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Kuala Lampur, 26/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula conversa com Trump e pede mudanças em Conselho da Paz
seg, 26/01/2026 - 15:13
Brasília-DF, 01/02/2024, Cúpula da Câmara dos Deputados no Conresso Nacional, com núvens, tempo fechado passando por cima. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concursos Inscrições para concurso da Câmara dos Deputados terminam hoje
seg, 26/01/2026 - 14:50
Botijão de gás
Economia Rio tem mais de 200 mil famílias contempladas pelo Gás do Povo
seg, 26/01/2026 - 14:12
Pacientes são examinados durante campanha do Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele no Hospital Federal de Ipanema.(Fernando Frazão/Agência Brasil)
Saúde Casos de câncer de pele saltam de 4 mil para mais de 72 mil em 10 anos
seg, 26/01/2026 - 14:11
Local de tiroteio envolvendo agentes federais de imigração dos EUA em Minneápolis, no Estado norte-americano de Minnesota 24/01/2026 REUTERS/Tim Evans
Internacional Ex-presidentes e republicanos criticam Trump por morte em Minneapolis
seg, 26/01/2026 - 13:17
Brasília - Alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal participam de atividades de educação ambiental na Escola da Natureza(Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Meio Ambiente Dia da Educação Ambiental destaca iniciativas de conscientização
seg, 26/01/2026 - 12:53
Ver mais seta para baixo