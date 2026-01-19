logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Pix volta a operar normalmente após instabilidade durante a tarde

Falha gerou milhares de reclamações e afetou pagamentos em todo o país
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/01/2026 - 18:43
Brasília
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro.
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O sistema de pagamentos instantâneos Pix apresentou instabilidade na tarde desta segunda-feira (19), provocando falhas em diversos bancos e gerando milhares de reclamações de usuários em todo o país. O problema afetou transferências e pagamentos em tempo real, com impacto imediato sobre consumidores e empresas.

Segundo o Banco Central (BC), a instabilidade foi causada por um problema interno no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), base central de dados que armazena as informações das chaves Pix.

“As equipes técnicas atuaram na identificação e resolução da causa, e o Pix já está operando normalmente”, informou o BC em nota.

De acordo com o site DownDetector, que monitora interrupções em serviços digitais, mais de 6 mil reclamações foram registradas por volta das 14h40, indicando uma falha de grande alcance e não restrita a uma instituição específica. As queixas começaram a diminuir no fim da tarde, sugerindo a normalização do serviço.

Bancos afetados

O DownDetector apontou aumento simultâneo de reclamações em ao menos oito instituições financeiras, reforçando a avaliação de falha no sistema central. Entre os bancos citados pelos usuários estão:

  • Banco do Brasil;
  • Caixa Econômica Federal;
  • Itaú Unibanco;
  • Bradesco;
  • Santander;
  • Nubank;
  • Inter;
  • C6 Bank.

Impacto imediato

Além das transferências entre pessoas físicas, comerciantes relataram dificuldades para receber pagamentos e até problemas na recarga de equipamentos de cartão que dependem do Pix. Como principal meio de pagamento eletrônico do país, qualquer instabilidade no sistema gera efeitos imediatos sobre o comércio e os serviços.

No início da noite, o volume de reclamações caiu para perto de zero, indicando que o sistema voltou a operar normalmente após a intervenção técnica do Banco Central.

Relacionadas
Brasília (DF), 16/01/2025 - Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Receita Federal volta a negar taxação do Pix e alerta para golpes
Edição:
Sabrina Craide
PIX banco central bc
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 14/08/2025 - Dutos da Transpetro. Foto: Transpetro/Divulgação
Economia Novas embarcações da Petrobras triplicarão capacidade de transporte
seg, 19/01/2026 - 18:55
Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro.
Economia Pix volta a operar normalmente após instabilidade durante a tarde
seg, 19/01/2026 - 18:43
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Associações criticam avaliação dos cursos de medicina feita pelo MEC
seg, 19/01/2026 - 18:31
Brasília (DF) 09/05/2025 - Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Dia de São Sebastião: INSS terá agências fechadas em 90 cidades
seg, 19/01/2026 - 18:10
Brasília (DF), 18/12/2025 – O ministro da fazenda, Fernando Haddad durante entrevista com setoristas do ministério. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Haddad propõe que Banco Central fiscalize fundos de investimentos
seg, 19/01/2026 - 17:42
Rio de janeiro (RJ), 19/01/2026 - Nova Orquestra Sesc Jovem Brasil. Foto: Paulo Rossi/Orquestra Sesc Jovem Brasil
Cultura Sesc estreia orquestra jovem no ano que em celebra seus 80 anos
seg, 19/01/2026 - 17:15
Ver mais seta para baixo