logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Prefeitura de São Paulo promove mutirão com 2,5 mil empregos

Contrata SP oferece vagas com salários que vão até R$ 7.581
Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 18:04
São Paulo
São Paulo (SP), 17/07/2025 - Movimento na Rua 25 de Março, que sofreu críticas do governo dos Estados Unidos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Um mutirão na capital paulista vai promover, nesta quarta-feira (21), 2,5 mil vagas de empregos para diversas áreas do comércio, serviços e construção civil. As inscrições para o Contrata SP, que celebrará antecipadamente o aniversário da cidade de São Paulo (25 de janeiro), devem ser feitas ainda hoje (20) no Portal Cate.

Segundo a prefeitura de São Paulo, os salários variam de R$ 850, para estagiários, a R$ 7.581, para operador de guindaste.

Quem passar pelo Contrata SP, no Cate Central, também vai poder consultar vagas disponíveis no Cate. Entre elas se encontram vagas para atendentes de lanchonetes, mercados e lojas.

Para operadores de telemarketing serão oferecidas mais de 100 oportunidades e a exigência é estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Não é exigida experiência na área.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Já para instalador e reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações serão oferecidas 20 vagas, com salário de R$ 1.631. Não é necessária experiência, mas é preciso ter ensino fundamental e disponibilidade para trabalhar aos sábados.

Para participar do evento e concorrer a uma vaga é preciso fazer a inscrição no site do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) e comparecer no Cate Central, na Avenida Rio Branco, 252, com RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital). A unidade funciona das 09h às 16h.

Relacionadas
13/08/2013 REUTERS/Nacho Doce
Anfavea: produção veicular com kits importados ameaça 69 mil empregos
FIM DA DISTRIBUIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS GRATUITAS NOS SUPERMERCADOS DO RIO DE JANEIRO
Cesta básica cai em todas as capitais do país no 2º semestre de 2025
Brasília (DF) 20/01/2026 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Acordo Mercosul-UE beneficiará agricultura familiar, diz ministro
Edição:
Aline Leal
emprego São Paulo Cate
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Frangos
Economia China encerra embargo e libera frango do RS após surto sanitário
ter, 20/01/2026 - 19:01
Brasil derrota Uruguai e crava segunda vitória seguida no Campeonato Sul-Centro Americano de handebol masculino em 20/01/2026
Esportes Handebol: Brasil bate Uruguai e segue invicto no Sul-Centro Americano
ter, 20/01/2026 - 18:51
Brasília (DF), 23/12/2024 - Pessoa com sintomas de refluxo, com a mão na boca e estômago, sentindo desconforto. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Saúde Genérico do Dexilant, usado contra refluxo, recebe registro da Anvisa
ter, 20/01/2026 - 18:51
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Anvisa suspende suplementos alimentares de duas marcas; confira
ter, 20/01/2026 - 18:49
São Paulo (SP), 17/07/2025 - Movimento na Rua 25 de Março, que sofreu críticas do governo dos Estados Unidos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Prefeitura de São Paulo promove mutirão com 2,5 mil empregos
ter, 20/01/2026 - 18:04
13/08/2013 REUTERS/Nacho Doce
Economia Anfavea: produção veicular com kits importados ameaça 69 mil empregos
ter, 20/01/2026 - 17:38
Ver mais seta para baixo