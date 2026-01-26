Rio tem mais de 200 mil famílias contempladas pelo Gás do Povo

Previsão é que em março todos os municípios do país sejam atendidos

O governo federal começou, nesta segunda-feira (26), a segunda etapa de implementação do Programa Gás do Povo . A medida vai atender 203.994 famílias no estado do Rio de Janeiro, por meio do fornecimento gratuito do vale para recarregar o botijão de gás de cozinha. Nesta segunda fase, o programa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com o Ministério de Minas e Energia (MME), chega a famílias de 17 capitais brasileiras.

As dezessete capitais que não haviam sido contempladas em novembro, na primeira etapa, foram incluídas agora: Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e Vitória (ES).

Em novembro de 2025, foi realizada a primeira concessão do Gás do Povo para quase um milhão de famílias em dez capitais: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), São Paulo (SP), Salvador (BA) e Teresina (PI).

Segundo o governo, com 10 mil pontos de comercialização credenciados em menos de dois meses, uma em cada seis revendas de GLP (gás de cozinha) do país está conectada à iniciativa. Dessa forma, praticamente todas as famílias contam com uma revenda a até 2 quilômetros de sua residência, “numa estratégia que busca eficiência logística e presença territorial, essenciais para combater a pobreza energética.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

“O benefício alivia o orçamento familiar dos mais pobres, que podem destinar o dinheiro que gastariam no botijão para comprar alimentos ou suprir outra necessidade básica", disse, em nota, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

A previsão é de que o Gás do Povo esteja em pleno funcionamento em março, quando 15 milhões de famílias (cerca de 50 milhões de pessoas) em todos os 5.571 municípios estarão contemplados. A iniciativa também conta com a participação da Caixa Econômica Federal.

“É uma política que leva dignidade, saúde e segurança alimentar a milhões de famílias. Em março, o programa estará em todos os municípios do país, e vai consolidar o maior programa de promoção do cozimento limpo do mundo”, afirmou, em nota, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Para ser elegível, a família deve ser beneficiária do Bolsa Família com pelo menos duas pessoas, ter renda per capita de até meio salário-mínimo e manter o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses. Além disso, é essencial que o CPF do responsável familiar esteja regular, e que o cadastro não apresente pendências como averiguação cadastral ou indício de óbito.

De acordo com o Palácio do Planalto, o custo da recarga e a complexidade de sua distribuição em áreas mais afastadas impediam que muitas residências tivessem acesso à energia limpa e segura. “Com isso, a realidade para muitos era o uso de alternativas precárias, como lenha, carvão e querosene, que expunham mulheres e crianças, principalmente, a ambientes insalubres, marcados por fumaça tóxica e potencial de desenvolver doenças respiratórias, além do perigo de queimaduras”.

Aplicativo

No app “Meu Social - Gás do Povo”, as famílias podem verificar se estão elegíveis, conferir a situação do vale e encontrar revendas credenciadas. Também encontram o telefone e endereço de pontos credenciados, caso a pessoa queira ligar para o estabelecimento e tirar dúvidas.

Há ainda outras três formas de uso do vale para que as famílias atendidas tenham mais condições de acesso ao programa, considerando, por exemplo, casos de pessoas sem acesso à internet ou celular.

» Cartão do Programa Bolsa Família (com chip);

» Cartão de débito da Caixa Econômica;

» Informar CPF do responsável familiar na maquininha do cartão, a “Azulzinha”, ou no aplicativo “Azulzinha Aproxima” na revenda e receber o código via SMS no celular.

» Portal Cidadão CAIXA (Link)

» Atendimento CAIXA Cidadão – 0800 726 0207

É possível ainda esclarecer dúvidas nas seguintes opções:

» Disque Social 121, do MDS

» Canal FalaBR, do governo federal

» SAC CAIXA - 0800 726 0101.

Perguntas e respostas sobre o programa estão neste link.