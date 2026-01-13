logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Turismo brasileiro tem faturamento recorde de R$ 185 bi em 2025

Resultado se refere ao período de janeiro a outubro
Cristiane Ribeiro - Repórter da Rádio NAcional
Publicado em 13/01/2026 - 15:21
Rio de Janeiro
Banhistas no Arpoador curtem dia de verão com 39,5º C e sensação térmica de 50,7º C.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O turismo brasileiro faturou R$ 185 bilhões de janeiro a outubro de 2025 e bateu recorde em valores já registrados no setor. Segundo levantamento mais recente da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (FecomercioSP), com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o ano passado foi histórico para o turismo brasileiro e consolidou uma trajetória de crescimentos consecutivos, especialmente na arrecadação.

Os dados da FecomercioSP mostram que o faturamento de 2025 foi o maior desde que a pesquisa começou a ser realizada, em 2011. Em comparação com o mesmo período de 2024, a alta foi de 6,4%.

Praticamente todos os segmentos analisados tiveram avanços. O destaque ficou para o transporte aéreo de passageiros, que apontou um faturamento de R$ 48 bilhões, e uma alta de 10,2% na comparação com o período de janeiro a outubro de 2024. O setor de alimentação também aparece com bons números. O faturamento chegou a R$ 28,3 bilhões, nos dez meses de 2025, uma alta de 6,2% no mesmo comparativo.

O maior crescimento percentual ficou com o setor de alojamento, que, de janeiro a outubro, faturou R$ 22,6 bilhões. Um aumento de 11,2% em relação ao mesmo período de 2024.

Isoladamente, o mês de outubro de 2025 também registrou recorde histórico, com faturamento de R$ 19,4 bilhões, um crescimento de 6,5% quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

O décimo mês do ano foi o terceiro melhor resultado da série histórica anual, ficando atrás apenas dos meses de janeiro, quando o faturamento do setor alcançou R$ 21,2 bilhões, e julho, com R$ 197 bilhões.

No acumulado do ano, os maiores aumentos do faturamento no setor foram registrados no Rio Grande do Sul (13,5%), Amazonas (11,1%) e Bahia (9,6%).

Ouça na Radioagência Nacional:

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 30/12/2025 - Movimentação na praia de Copacabana na véspera da festa de ano novo. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Brasil recebeu em 2025 quase 10 milhões de turistas estrangeiros
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá posse ao novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Novo ministro diz que governo deve priorizar acesso do povo ao turismo
Brasília (DF) 26/02/2025 O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Brasil é reeleito para presidir Conselho-Executivo da ONU Turismo
Edição:
Sâmia Mendes / Juliana Andrade
turismo FecomercioSP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Geral Detidos por morte de ex-delegado tinham sido presos por ele em 2005
ter, 13/01/2026 - 17:51
Tehran, 12/01/2026 - Ato pró-governo no Irã. Foto: Fars News Agency/Divulgação
Internacional Governo brasileiro lamenta mortes no Irã e defende soberania do país
ter, 13/01/2026 - 17:30
taça, troféu, Campeonato Brasileiro, Brasileirão
Esportes Definidas datas, horários e locais das rodadas iniciais do Brasileirão
ter, 13/01/2026 - 17:17
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Política Brasil e Portugal querem acelerar acordo Mercosul-União Europeia
ter, 13/01/2026 - 17:02
São Paulo - Pátio de montadora em São Bernardo do Campo
Economia Vendas de automóveis e comerciais leves devem crescer 3% em 2026
ter, 13/01/2026 - 16:16
Banhistas no Arpoador curtem dia de verão com 39,5º C e sensação térmica de 50,7º C.
Economia Turismo brasileiro tem faturamento recorde de R$ 185 bi em 2025
ter, 13/01/2026 - 15:21
Ver mais seta para baixo