logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Venda de automóveis e comerciais leves cresce 2,58% em 2025

Números foram divulgados nesta terça-feira pela Fenabrave
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/01/2026 - 12:17
São Paulo
São Paulo (SP), 08/01/2025 - Coletiva de imprensa da FENABRAVE com o presidente Arcelio Alceu dos Santos Jr e Marcelo Franciulli (Diretor Executivo) e Tereza Fernandez ( TF Consultoria). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

As vendas de novos automóveis e comerciais leves, como picapes e furgões, apresentaram, em 2025, desempenho positivo com crescimento de 2,58 % em relação a 2024. Ao todo, foram emplacadas 2.549.462 unidades. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (13), em São Paulo, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Somando-se a venda de ônibus e caminhões com a de comerciais leves, o resultado também foi positivo, com o emplacamento de 2.689.179 unidades, o que representou aumento de 2,08% comparada a 2024.

Já quando se considera o emplacamento de todos os segmentos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos), o crescimento foi 8,02% no período, com a comercialização de 5.124.544 unidades.

Dezembro

Em dezembro, a venda de automóveis e comerciais leves cresceu 17,59% em relação a novembro e 9,60% na comparação com dezembro de 2024, totalizando 267.117 unidades emplacadas.

Considerando-se o emplacamento de todos os segmentos em dezembro, o setor apresentou crescimento de 12,28% em relação a novembro e de 14,97% em relação a dezembro de 2024, somando 492.468 veículos.

Relacionadas
Trânsito em São Paulo
Vendas de automóveis e comerciais leves crescem 14,02%, diz Fenabrave
São Paulo (SP), 08/01/2025 - Coletiva de imprensa da FENABRAVE com o presidente Arcelio Alceu dos Santos Jr . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Oferta de crédito impulsionou venda de veículos em 2024, diz Fenabrave
Edição:
Aécio Amado
Fenabrave vendas de automóveis 2025 indústria automobilítica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
13/01/2026 Rio de Janeiro - Funarj passa a integrar o Programa de Museus Antirracistas do IPN. A Casa da Marquesa de Santos, em São Cristóvão, é um dos equipamentos da Funarj. Foto: divulgação/Funarj
Cultura Museus da Funarj aderem a rede antirracista do Instituto Pretos Novos
ter, 13/01/2026 - 12:47
Logo da Agência Brasil
Geral Lei autoriza pagamento retroativo de direitos suspensos na pandemia
ter, 13/01/2026 - 12:42
People march during a protest against increased immigration enforcement, after the fatal shooting of Renee Nicole Good by a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 10, 2026. REUTERS/Tyrone Siu
Internacional Conheça o ICE: polícia migratória de Trump alvo de protestos nos EUA
ter, 13/01/2026 - 12:38
São Paulo (SP), 08/01/2025 - Coletiva de imprensa da FENABRAVE com o presidente Arcelio Alceu dos Santos Jr e Marcelo Franciulli (Diretor Executivo) e Tereza Fernandez ( TF Consultoria). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Venda de automóveis e comerciais leves cresce 2,58% em 2025
ter, 13/01/2026 - 12:17
Bola oficial da Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México 03/10/2025 REUTERS/Luis Cortes
Esportes EUA investem em tecnologia contra drones para proteger locais da Copa
ter, 13/01/2026 - 11:29
São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan e rejeita qualquer aquisição pelos EUA REUTERS/Yves Herman/Proibida reprodução
Internacional Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Vance e Rubio nesta quarta
ter, 13/01/2026 - 11:18
Ver mais seta para baixo