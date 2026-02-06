Economia
Aposta de São Gonçalo (RJ) leva prêmio de R$ 141 milhões da Mega
Números sorteados foram 01 - 02 - 05 - 14 - 18 - 32
Agência Brasil
Publicado em 05/02/2026 - 22:11
Brasília
Versão em áudio
Uma aposta de São Gonçalo (RJ) acertou as seis dezenas do concurso 2.969 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O vencedor irá receber o prêmio de R$ 141.844.705,71.
Os números sorteados foram: 01 - 02 - 05 - 14 - 18 - 32
172 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.187,86 cada.
10.322 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 719,30 cada.
O próximo concurso irá distribuir um prêmio de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado no sábado (7).
