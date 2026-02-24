logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Arrecadação federal bate recorde e soma R$ 325,7 bilhões em janeiro

Alta real foi de 3,56% sobre o mesmo mês de 2025
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 16:25
Brasília
Dinheiro, Real Moeda brasileira
© José Cruz/Agência Brasil

A arrecadação federal alcançou R$ 325,7 bilhões em janeiro, o maior valor já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1995. O resultado representa crescimento real de 3,56% na comparação com janeiro do ano passado, já descontada a inflação.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (24) pela Receita Federal do Brasil. Segundo o Fisco, o desempenho foi impulsionado pelo crescimento da atividade econômica e por mudanças recentes na legislação tributária.

Entre os destaques está o avanço do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), cuja arrecadação somou R$ 8 bilhões em janeiro, com alta real (descontada a inflação) de 49,05% em relação ao mesmo mês de 2025. De acordo com a Receita, o resultado reflete alterações na legislação que ampliaram a incidência do imposto sobre novas operações financeiras.

O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos de capital também registrou crescimento expressivo de 32,56%, totalizando R$ 14,68 bilhões. O desempenho foi influenciado por aplicações em renda fixa e pela tributação de Juros sobre Capital Próprio (JCP), uma das formas de uma empresa distribuir lucros aos acionistas.

No fim do ano passado, o Congresso Nacional aprovou o aumento, de 15% para 17,5% da alíquota de Imposto de Renda Retido na Fonte para a JCP. No entanto, essa alta ainda só se refletirá na arrecadação federal a partir de abril.

Previdência

A arrecadação da Previdência Social atingiu R$ 63,45 bilhões, com aumento real de 5,48% em relação a janeiro do ano passado. O avanço foi atribuído ao crescimento de 3,49% na massa salarial e à alta de 7,46% na arrecadação do Simples Nacional.

As receitas da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Programa de Integração Social (PIS) somaram R$ 56 bilhões, com expansão real de 4,35% na comparação com o mesmo mês de 2025. Segundo a Receita, a alta reflete o aumento no volume de vendas do comércio e de serviços.

Jogos e bets

A tributação sobre apostas online e jogos de azar gerou R$ 1,5 bilhão em janeiro, contra R$ 55 milhões em janeiro do ano passado. O crescimento no setor atinge 2.642% na comparação anual, refletindo a regulamentação e a ampliação da cobrança sobre as chamadas “bets”.

Parte das mudanças aprovadas no fim de 2025 ainda não impactou integralmente a arrecadação por causa do prazo de noventena, período de 90 dias para início da cobrança após alteração de alíquota.

Outros tributos

Em sentido contrário, tributos ligados à importação apresentaram recuo real. As receitas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de Importação caíram 14,74% em janeiro, descontada a inflação, na comparação com o mesmo mês de 2025. A Receita atribui o resultado à redução do volume de importações em dólar e à queda da taxa de câmbio na comparação anual.

Meta fiscal

O desempenho de janeiro reforça o caixa do governo no início do ano e contribui para o cumprimento da meta fiscal estabelecida para 2026, que prevê superávit primário de R$ 34,3 bilhões, excluindo o pagamento de precatórios e despesas fora do arcabouço fiscal.

As regras fiscais, no entanto, estabelecem um limite de tolerância de 0,25 ponto percentual em relação à meta central. Dessa forma, o governo está autorizado a obter resultado primário zero até superávit de R$ 68,6 bilhões em 2025.

Relacionadas
Brasília (DF), 03/09/2025 - Comissão de Finanças e Tributação da Câmara durante audiência pública para debater o tema Operação Carbono Oculto: justiça fiscal e regulação. Participou o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Receita prevê arrecadar R$ 200 bi com modelo de cobrança amigável
Edição:
Sabrina Craide
arrecadação federal Receita Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldado do Corpo de Bombeiros faz busca em casas soterradas após fortes chuvas. Foto: CBMMG/Divulgação
Geral Chuvas em MG: autoridades contabilizam 24 mortes e 47 desaparecidos
ter, 24/02/2026 - 17:34
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral CNU 2025: 91% dos aprovados aceitam vagas imediatas na 1ª convocação
ter, 24/02/2026 - 17:30
Botucatu (SP), 18/01/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, iniciou a vacinação contra a dengue com a primeira vacina 100% nacional, de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Foto: Walterson Rosa/MS
Saúde Butantan antecipa entrega de 1,3 mi de vacinas contra dengue ao SUS
ter, 24/02/2026 - 17:23
São Paulo(SP), 14/04/2025 - Manifestação  na praça da República, contra a morte do ambulante senegalês Ngange Mbaye, na sexta-feira, morto por um policial militar durante operação delegada no Brás, contra o comércio ambulante. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Justiça arquiva processo sobre morte de ambulante senegalês em SP
ter, 24/02/2026 - 17:20
São Paulo (SP) - 26/12/2024- 100 fotos melhores de 2024, retrospectiva - Foto feita em 22/11/2024 - Enterro no Cemitério Gethsemani Morumbi, do estudante de medicina Marco Aurelio Cardenas Acosta, assassinado pela PM de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Policiais militares acusados de matar jovem em 2024 vão a júri popular
ter, 24/02/2026 - 17:14
São Paulo (SP), 24/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO - João Araújo, conhecido como Didi, berbeiro que criou o topete do ex-jogador Pelé. Foto: Santos FC/Divulgação
Geral Morre o barbeiro que moldou o topete do Rei Pelé
ter, 24/02/2026 - 16:41
Ver mais seta para baixo