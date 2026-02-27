logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

BNDES vai destinar mais R$ 70 bi para o programa Nova Indústria Brasil

Anúncio foi feito em SP pelo presidente do banco, Aloizio Mercadante
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/02/2026 - 17:10
São Paulo
São Paulo (SP), 27/02/2026 - O presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, durante coletiva à imprensa para apresentar os novos investimentos na Nova Indústria Brasil. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou nesta sexta-feira (27), em São Paulo, a ampliação de recursos para o Nova Indústria Brasil. Segundo ele, até o fim deste ano o banco vai destinar mais R$ 70 bilhões para o programa, somando um total de R$ 370 bilhões desde que o programa foi lançado em janeiro de 2024.

“Nós estamos anunciando hoje, aqui, que estamos aumentando em mais R$ 70 bilhões de crédito. Entregamos R$ 300 bilhões, e vamos entregar até o final deste ano, R$ 370 bilhões”, disse Mercadante, ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

<<Entenda o programa Nova Indústria Brasil

A Nova Indústria Brasil (NIB) é uma política industrial lançada pelo governo federal no início de 2024, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional até 2033.

O programa usa instrumentos tradicionais de políticas públicas, como subsídios, empréstimos com juros reduzidos, ampliação de investimentos federais, incentivos tributários e fundos especiais para estimular alguns setores da economia.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Relacionadas
Brasília (DF) 31/10/2023 Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante fala na Comissão do Meio Ambiente do Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
BNDES amplia em R$ 41 bilhões investimentos na Nova Indústria Brasil
A Petrobras concluiu nesta sexta-feira (07) o leilão que vai permitir a empresa romper mais uma fronteira na indústria de exploração de petróleo. A Gerdau S.A. –que atua em áreas como mineração, produção de aço e reciclagem de metal – em parceria com o estaleiro Ecovix, arrematou a plataforma de exploração P-32, para que seja submetida ao processo de descomissionamento – uma forma de reciclagem da estrutura, mitigando impactos ambientais. Foto: Petrobras/Divulgação
2025: indústria cresce mais que a média do Brasil em sete estados
Edição:
Aécio Amado
BNDES Nova Indústria Brasil Aloízio Mercadante
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
27.02.2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante 6ª Conferência Nacional das Cidades. Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) – Brasília. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula critica Zema por não usar R$ 3,5 bi em obras de prevenção à chuva
sex, 27/02/2026 - 18:55
São Paulo (SP), 27/02/2026 - Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, durante coletiva à imprensa para apresentar os novos investimentos na Nova Indústria Brasil. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Alckmin: Acordo Mercosul-União Europeia deve entrar em vigor em maio
sex, 27/02/2026 - 18:21
Eletricidade, energia, lâmpada
Economia Contas de luz seguem com bandeira tarifária verde em março
sex, 27/02/2026 - 18:20
Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - A moradora do Jardim Burnier, Cláudia da Silva, fala sobre o luto de perder vários parentes no deslizamento de terra ocorrido durante a tempestade da segunda-feira, 22 de fevereiro, no bairro de Juiz de Fora. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral "Perdi quase 20 pessoas da família”, diz moradora de Juiz de Fora
sex, 27/02/2026 - 18:08
Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - Buscas pela última criança desaparecida no deslizamento de terra ocorrido durante tempestade da noite de segunda-feira, 22 de fevereiro, que vitimou 21 pessoas e deixou várias casas destruídas no bairro Jardim Burnier. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral MG: Número de mortes sobe para 65; quatro pessoas seguem desaparecidas
sex, 27/02/2026 - 18:05
Brasília (DF), 31/08/2023 - Movimentação no prédio sede da Polícia Federal, que ouve Bolsonaro e mais sete envolvidos no caso da venda de joias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça PF faz buscas em gabinete de magistrado que absolveu estuprador
sex, 27/02/2026 - 18:02
Ver mais seta para baixo