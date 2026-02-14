logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Bolsa Família não retira mulheres do mercado de trabalho, diz FMI

Quase 85% das famílias que recebem o benefício são chefiadas por elas
Priscilla Mazenotti – repórter da Rádio Nacional
Publicado em 14/02/2026 - 10:01
Brasília
Brasília (DF) - Salões de beleza do DF têm até abril para contratar técnico em microbiologia. Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil
© Elza Fiuza/Agência Brasil

Um estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) constatou que o programa do governo federal Bolsa Família não reduz a participação das mulheres na força de trabalho, a não ser para aquelas com crianças de até seis anos.

Nesse caso, o mercado de trabalho encontra uma menor participação feminina, por conta das responsabilidades em casa, tarefas domésticas e cuidado com a família.

Ainda de acordo com o estudo, as mulheres gastam em média dez horas a mais por semana no cuidado doméstico não remunerado do que os homens.

O estudo mostra, ainda, que a presença das mulheres na força de trabalho é importante para o crescimento do país. Para se ter uma ideia, se a diferença da participação de homens e mulheres no mercado de trabalho caísse de 20 para 10 pontos percentuais, até 2033 o crescimento do país poderia aumentar meio ponto percentual.

E são elas as responsáveis pela administração do dinheiro que entra em casa. Quase 85% das famílias que recebem o Bolsa Família são chefiadas por mulheres.

São os filhos pequenos que acabam levando essas mulheres para fora do mercado de trabalho.

Segundo o FMI, metade deixa de trabalhar fora até dois anos depois do nascimento do primeiro filho. A solução, segundo a pesquisa, é ampliar o acesso a creches, incentivar o trabalho remunerado e resolver as diferenças salariais.

Edição:
Ana Lúcia Caldas e Denise Griesinger
FMI bolsa família renda muheres
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
14/02/2026 - Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 – Bórmio – Lucas Pinheiro Braathen durante a prova do slalom gigante. Foto: Rafael Bello/COB
Esportes Lucas Pinheiro conquista 1° ouro para o Brasil em Olimpíada de Inverno
sab, 14/02/2026 - 11:06
São Paulo (SP), 09/03/2025 - Carnaval 2025 - Sambódromo do Anhembi, desfile das Campeãs do carnaval de São Paulo. Escola de Samba Mocidade Alegre. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura SP: desfiles tem religiosidade e homenagens a povos originários
sab, 14/02/2026 - 11:05
Brasília (DF) 02/03/2025 Bloco das Montadas reune diversos foliões na área externa do Museu Nacional da República Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Cultura Folia na capital federal promete ser a maior da história
sab, 14/02/2026 - 11:02
Império Serrano - Carnaval 2022 21/04/2022 Grupo Série Ouro Sambódromo Segundo dia do Carnaval 2022 Fotógrafo - Gustavo Domingues
Cultura Série Ouro: Escolas "jovens" disputam título com medalhões do carnaval
sab, 14/02/2026 - 10:31
Botijão de 13 quilos de gás de cozinha
Política Lula sanciona programa Gás do Povo; saiba como funciona
sab, 14/02/2026 - 10:15
Brasília (DF) - Salões de beleza do DF têm até abril para contratar técnico em microbiologia. Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil
Economia Bolsa Família não retira mulheres do mercado de trabalho, diz FMI
sab, 14/02/2026 - 10:01
Ver mais seta para baixo