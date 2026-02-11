logo ebc
Bolsa volta a bater recorde e encosta nos 190 mil pontos

Dólar cai para menor valor em 21 meses com fluxo estrangeiro
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 11/02/2026 - 18:49
Brasília
São Paulo (SP) - 11/11/2025 - Leilão de Otimização de BR-101/RJ Fluminense , na B3 em São Paulo. Grupo Arteris vencedor do leilão, comemora na batida do martelo. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Em mais um dia de euforia no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo voltou a bater recorde, com o Ibovespa encostando na marca inédita de 190 mil pontos.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta quarta-feira (11) aos 189.699 pontos, com alta de 2,03%. Durante a tarde, o indicador superou, por diversas vezes, o patamar de 190 mil pontos, mas desacelerou nos minutos finais de negociação.

A bolsa brasileira acumula alta de 17,52% em 2026. Com a entrada de capitais estrangeiros, as ações principais do Ibovespa, subiram nesta quarta.

Dólar em queda

Com a entrada de capital estrangeiro, o dólar teve pequena queda e atingiu o menor valor em 21 meses. A moeda estadunidense fechou o dia vendida a R$ 5,187, com queda de R$ 0,009 (-0,18%).

A cotação chegou a ultrapassar os R$ 5,20 nos primeiros minutos de negociação, mas aproveitou o fluxo de capitais externos para países emergentes e passou a cair.

A moeda estrangeira está no menor nível desde 28 de maio de 2024, quando estava em R$ 5,15. Em 2026, a divisa acumula queda de 5,5%.

No início das negociações, a notícia de que a economia dos Estados Unidos criou 130 mil empregos em janeiro fez o dólar subir em todo o planeta.

O número representa quase o dobro da projeção de 70 mil empregos criados, o que reduz as chances de o Federal Reserve (Fed, Banco Central estadunidense) cortar os juros da maior economia do planeta.

No entanto, a fuga de recursos dos Estados Unidos a países emergentes continuou, pressionando novamente o dólar para baixo. Além do real, valorizaram-se nesta quarta-feira o peso mexicano, o peso chileno e o peso colombiano.

*com informações da Reuters

Edição:
Vinicius Lisboa
