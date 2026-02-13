Carnaval seguro: Cadastur identifica empresas de turismo regulares

As cidades de Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte já vivem dias de Carnaval, com foliões atrás da diversão dos blocos de rua, escolas de samba, festas e de axé.

Para que os turistas nacionais e estrangeiros não sofram golpes ou realizem contratações irregulares, o Ministério do Turismo disponibiliza o Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

Pelo sistema oficial do governo federal, é possível verificar se uma empresa ou um profissional da área de turismo atua de forma legalizada no Brasil.

O Cadastur reúne e identifica os prestadores de serviços turísticos do país aptos ao exercício de suas atividades e que são reconhecidos pelo MTur.

O cadastro é obrigatório para as empresas e profissionais de atividades relacionadas ao turismo, por exemplo, de guias, agências de viagens, meios de hospedagem, organizadoras de eventos, centro de convenções, casas de espetáculos, transportadoras turísticas, parques temáticos e acampamentos turísticos.

Atualmente, em todo o Brasil, há mais de 190,6 mil prestadores cadastrados e, portanto, em situação regular no Cadastur.

Como acessar

A consulta gratuita aos prestadores de serviços turísticos cadastrados pode ser feita pelo site da ferramenta Cadastur.

Ao entrar no site, deve-se clicar em "Sou Turista - Consultar Prestadores".

A pesquisa pode ser feita pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nome fantasia da empresa ou até mesmo pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF), no caso de guias de turismo. A busca ainda ser filtrada por localidade e tipo de atividade realizada.

Se o prestador não for localizado na consulta, provavelmente, o serviço não está regular.

Dicas

O site do Cadastur também traz dicas para contratar serviços turísticos e acertar no planejamento da viagem do consumidor.

desconfie de preços muito abaixo do mercado;

busque referências;

consulte opiniões sobre prestador de serviço, por exemplo, em sites de avaliações na internet;

analise as condições do contrato antes de assiná-lo e tire todas as dúvidas, principalmente, sobre os casos de cancelamento e eventuais alterações;

exija e guarde comprovantes de aquisição do serviço turístico (contrato, e-mails, propagandas, ingressos, nota fiscal) que poderão ajudar na reivindicação de direitos, caso necessário;

por segurança, contrate empresas de ecoturismo ou turismo de aventura que seguem normas técnicas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Reclamação

O MTur orienta o consumidor a denunciar as empresas e profissionais sem registro no Cadastur.

Caso tenha sido prejudicado em seus direitos de consumidor, referente ao que contratou ou ao que a propaganda anunciava, o cliente deve procurar o órgão de defesa do consumidor em seu estado para fazer a reclamação.

Outro meio é o acesso à plataforma Consumidor.gov.br.

Este é um serviço público colaborativo que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo.

Números do carnaval

Em 2026, a expectativa do Ministério do Turismo (MTur) é que mais de 65 milhões de foliões devam ir às ruas em todo o Brasil, o que representa um aumento de 22% em comparação com 2025.

A festa vai movimentar cerca de R$ 14,48 bilhões em todo o Brasil, uma alta de 4% em comparação com o mesmo período de 2025, de acordo com a estimativa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).