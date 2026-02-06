logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

CNI: faturamento da indústria fica estagnado em 2025

Quedas no segundo semestre indicam redução de atividade
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/02/2026 - 10:02
Brasília
Primeiro dia de competições da Olimpíada do Conhecimento, regional São Paulo. Na foto: Max Wendel Morais Pereira , competidor na área de soldagem . São Paulo (SP) 16.08.2007 - Foto: José Paulo Lacerda
© CNI/José Paulo Lacerda/Direitos reservados

Pressionado pela desaceleração da economia, o faturamento da indústria de transformação brasileira ficou estagnado em 2025, com variação de apenas 0,1% em relação a 2024. Os dados constam dos Indicadores Industriais divulgados nesta sexta-feira (6) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O resultado reflete a desaceleração da atividade no segundo semestre, após a queda de 1,2% registrada em dezembro.

A retração no último mês do ano foi a quarta em um intervalo de seis meses e interrompeu um cenário positivo observado até meados de 2025. Até junho, o faturamento acumulava alta de 5,7% frente ao mesmo período de 2024, movimento que foi revertido pela sequência de resultados negativos no segundo semestre.

Apesar da estabilidade em 2025, o desempenho sucede um ano de forte crescimento. Em 2024, o faturamento industrial havia avançado 6,2%, a maior alta em 14 anos. Outros indicadores recentes, como horas trabalhadas na produção e Utilização da Capacidade Instalada (UCI), também apontam perda de fôlego da atividade.

Em dezembro, o número de horas trabalhadas caiu 1% em relação a novembro, quarto recuo em seis meses. Ainda assim, o indicador fechou 2025 com alta de 0,8% na comparação anual, sustentado pelo desempenho do primeiro semestre. A UCI recuou 0,4 ponto percentual no mês, para 76,8%, e registrou média anual 1,2 ponto inferior à de 2024.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Juros altos

Em nota, a especialista em Políticas e Indústria da CNI, Larissa Nocko, afirma que o enfraquecimento da indústria está ligado principalmente ao nível elevado das taxas de juros.

“O crédito mais caro para empresários e consumidores reduz o ritmo da atividade, cenário agravado pela forte entrada de produtos importados, especialmente bens de consumo, que ocupam parte relevante do mercado interno”, ressalta.

No mercado de trabalho, o emprego industrial caiu 0,2% em dezembro na comparação com novembro, no quarto recuo mensal consecutivo. Mesmo assim, o setor encerrou 2025 com crescimento de 1,6% no emprego em relação ao ano anterior.

Na quinta queda em seis meses, a massa salarial real recuou 0,3% em dezembro e acumulou redução de 2,1% no ano. O rendimento médio real ficou praticamente estável no último mês (+0,2%), mas terminou 2025 com queda de 3,6% em relação a 2024.

Relacionadas
Brasília (DF) 17/03/2025 - Vice-presidente da República Geraldo Alckmin durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto onde fala sobre o desempenho do setor de eletroeletrônicos com Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos - ELETROS. Foto: Cadu Gomes/VPR
Governo vai triplicar incentivo fiscal para socorrer indústria química
Ortigueira (PR) - O presidente interino Michel Temer participa de inauguração da nova fábrica de celulose da empresa Klabin. A indústria fica em Ortigueira, no interior do Paraná (Isac Nóbrega/PR)
CNI aponta juros como responsáveis por desaceleração da indústria
Os trabalhadores da montadora Fiat Chrysler Automobiles constroem um modelo Argo 2020, em meio à disseminação da doença por coronavírus (COVID-19), na fábrica de montagem em Betim
Juros altos travam crédito para 80% das indústrias, revela pesquisa
Edição:
Graça Adjuto
indústria faturamento 2025 CNI
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
U.S. President Donald Trump speaks to reporters after arriving from Camp David to the White House in Washington, U.S. May 17, 2020. REUTERS/Eric Thayer
Internacional Trump posta vídeo racista com casal Obama como macacos
sex, 06/02/2026 - 12:02
floresta Amazônica
Meio Ambiente Governo avalia editar decreto sobre licenciamento ambiental
sex, 06/02/2026 - 11:27
Real Moeda brasileira, dinheiro
Economia Poupança tem retirada líquida de R$ 23,5 bilhões em janeiro
sex, 06/02/2026 - 10:17
Primeiro dia de competições da Olimpíada do Conhecimento, regional São Paulo. Na foto: Max Wendel Morais Pereira , competidor na área de soldagem . São Paulo (SP) 16.08.2007 - Foto: José Paulo Lacerda
Economia CNI: faturamento da indústria fica estagnado em 2025
sex, 06/02/2026 - 10:02
Presidente da Argentina, Javier Milei 26/01/2024 REUTERS/Agustin Marcarian
Internacional Parlamento argentino: Milei envia acordo UE-Mercosul para ratificação
sex, 06/02/2026 - 09:53
06/02/2026 - Um oficial militar russo de alto escalão, o tenente-general Vladimir Alexeyev, foi levado às pressas para o hospital após ser baleado em Moscou. Foto: Reuters/ Proibido Reprodução
Internacional Vice-chefe da inteligência militar russa é baleado em Moscou
sex, 06/02/2026 - 09:50
Ver mais seta para baixo