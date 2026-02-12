logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Correios colocam 21 imóveis à venda em 11 estados

Leilão de bens faz parte do plano de reestruturação financeira
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/02/2026 - 14:25
Brasília
Brasília (DF) 29/12/2025 - Edifício sede dos Correios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Os Correios iniciaram nesta quinta-feira (12) o primeiro leilão de imóveis próprios. A oferta inicial abrange 21 imóveis para venda imediata, localizados em 11 estados: Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Os leilões de imóveis classificados como ociosos pela empresa integram a primeira etapa do plano de reestruturação financeira dos Correios.

Em nota, a estatal esclareceu que as vendas dos imóveis ociosos “não trazem qualquer impacto à prestação de serviços à população.”

Ao todo, a infraestrutura da empresa em todo o país conta com mais de 10.350 unidades de atendimento, considerando agências próprias e outros pontos de atendimento de parceria. Há ainda 1,1 mil unidades de distribuição e tratamento, que são os centros logísticos onde as encomendas e cartas são processadas após a postagem e antes da entrega final.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Estratégia

A estimativa da direção da estatal é de que os leilões reduzam os custos de manutenção dos imóveis ociosos e arrecadem até R$ 1,5 bilhão para investimento na própria empresa.

A empresa prepara, ainda para este primeiro semestre, a venda de outros bens ociosos localizados em vários estados.

Leilões

Os Correios selecionaram terrenos, prédios administrativos, antigos complexos operacionais, galpões, lojas e apartamentos funcionais para os leilões públicos. Em alguns casos, parte do imóvel ou terreno pode estar ocupada por terceiros e a desocupação será por conta do futuro comprador.

A estatal esclarece que os leilões são 100% digitais e estão abertos a pessoas físicas e jurídicas. Os leilões ocorrerão às 14h do dia 26 de fevereiro, no horário de Brasília.

Os lances iniciais dos imóveis leiloados variam de R$ 19 mil a R$ 11 milhões, o que deve permitir o acesso de investidores de diferentes perfis, dizem os Correios.

Os leilões serão realizados sob a modalidade de lances sucessivos. Isso significa que, caso não haja lances pelo valor inicial, o preço será reduzido imediatamente durante o evento.

Pelo edital, o arrematante do bem terá até 60 dias para o pagamento.

O cidadão interessado em participar deve se cadastrar no site da empresa leiloeira. Depois de aprovado o cadastro, basta se habilitar no respectivo leilão da plataforma.

Informações

As informações sobre os leilões, incluindo editais públicos, descrição detalhada dos lotes com fotos, condições de participação e cronograma atualizado, estão disponíveis na página eletrônica dos Correios e no site da empresa leiloeira, a Vip Leilões.

Nos dois sites, os interessados podem procurar os imóveis por tipo, localização, faixa de preço e data do leilão.

Para mais informações, o horário de atendimento pode ser feito pelo Whatsapp (11 3777-5942), de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 17h, e por e-mail: comercial@leilaovip.com.br .

Crise

Os Correios identificaram déficit estrutural superior a R$ 4 bilhões anuais, patrimônio líquido negativo de R$ 10,4 bilhões e prejuízo acumulado de R$ 6,057 bilhões até setembro de 2025, além da queda acentuada nos indicadores de qualidade e liquidez. Os dados totais de 2025 ainda não foram consolidados.

Em dezembro, os Correios anunciaram a captação de R$ 12 bilhões em crédito para custear as ações do plano de reestruturação voltado à estabilização emergencial da empresa.

Como parte deste mesmo plano de reestruturação financeira, os Correios também anunciaram o fechamento de mil agências e um Plano de Desligamento Voluntário com a expectativa de adesão de até 15 mil empregados.

Relacionadas
Brasília (DF) 29/12/2025 - Edifício sede dos Correios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Correios reabrem inscrições para Plano de Desligamento Voluntário
Brasília (DF) 24/01/2022 – Unidade de distribuição dos Correios em Brasília. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Moraes suspende benefícios de acordo que encerrou greve dos Correios
Brasília (DF) 29/12/2025 - O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, apresenta as medidas prioritárias do Plano de Reestruturação 2025–2027 da empresa. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Correios preveem 15 mil demissões voluntárias e fechar mil agências
Edição:
Amanda Cieglinski
Correios leilão de imóveis plano de reestruturação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Arthur Elias convoca seleção brasileira feminina de futebol, com 26 jogadoras, para amistosos contra Costa Rica, Venezuela e México - em 12/02/2026
Esportes Arthur Elias convoca seleção feminina para primeiros amistosos do ano
qui, 12/02/2026 - 18:55
Humaitá (AM), 28/10/2025 - BR-319: ramais e estradas clandestinas avançam sobre áreas protegidas e facilitam desmatamento e mineração. Foto: Orlando K Junior/Divulgação
Meio Ambiente Alertas de desmatamento caem 35% na Amazônia e 6% no Cerrado
qui, 12/02/2026 - 18:34
Rio de Janeiro (RJ), 12/02/2026 – Funarj leva festejos de carnaval a 30 municípios fluminenses do interior. Arte Beatriz César/Funarj
Cultura Funarj leva festejos de carnaval a municípios fluminenses do interior
qui, 12/02/2026 - 18:26
Rio de Janeiro (RJ), 22/02/2025 – Bloco da favorita anima o pré-carnaval no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Ocupação hoteleira para o Carnaval já supera 91% no Rio
qui, 12/02/2026 - 18:04
Rio de Janeiro (RJ), 11/02/2026 –Músicos jovens criam selo independente que já reúne mais de 25 bandas de diversos estados. Foto: Samuel Barbosa/Divulgação
Cultura Com dificuldades no mercado da música, jovens lançam selo independente
qui, 12/02/2026 - 17:55
31/01/2026 - Jogadoras do time de futebol feminino do Corinthians. Foto: corinthiansfutebolfeminino/ Instagram
Cultura EBC seleciona 4 projetos sobre futebol feminino dirigidos por mulheres
qui, 12/02/2026 - 17:54
Ver mais seta para baixo