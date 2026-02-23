logo ebc
Dólar fecha em R$ 5,16 e atinge menor valor em 20 meses

Bolsa encosta nos 191 mil pontos, mas cai influenciada por exterior
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/02/2026 - 18:49
Brasília
Em meio à cautela dos investidores com a política tarifária do presidente Donald Trump, o dólar voltou a cair e a fechar no menor valor em 20 meses. A bolsa de valores iniciou o dia em alta, mas reverteu a trajetória e caiu, influenciada pelo mercado externo.

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (23) vendido a R$ 5,169, com recuo de R$ 0,007 (-0,14%). A cotação começou a sessão em alta, chagando a R$ 5,19 pouco antes das 9h30, mas recuou ainda no fim da manhã, em linha com o mercado internacional.

A moeda estadunidense está no menor valor desde 28 de maio de 2024, quando estava em R$ 5,15. A divisa acumula queda de 1,51% em fevereiro e de 5,83% em 2025.

O mercado de ações teve um dia mais volátil. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 188.853 pontos, com recuo de 0,88%. O indicador chegou a subir 0,23% às 11h57, mas passou a cair à tarde, puxado por ações de bancos e em linha com as bolsas de Nova York.

As incertezas em torno da imposição de tarifas pelo presidente Donald Trump provocaram oscilações no mercado. O dólar começou o dia em alta, com importadores aproveitando a cotação barata da sexta-feira (20) para comprar moeda, mas a movimentação inverteu-se com a abertura do mercado estadunidense e a enxurrada de capitais para países emergentes, como o Brasil.

Em relação à bolsa, houve um movimento de realização de lucros, principalmente em ações de bancos, após o recorde de sexta-feira. Paralelamente, a correção nas bolsas dos Estados Unidos nesta segunda influenciou o mercado de ações em todo o planeta.

A exceção foram as ações de petroleiras, que subiram influenciadas pelo aumento na cotação internacional do petróleo, em meio ao acirramento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Trump voltou a ameaçar o país asiático com uma ação militar de maior escala.

* com informações da Reuters

Dólar Ibovespa Mercado de Ações Câmbio
