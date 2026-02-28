logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Empresas têm até este sábado para enviar dados salariais por gêneros

Relatório é obrigatório e prevê multa por descumprimento
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/02/2026 - 09:21
Brasília - DF
Indústria Wirth Calçados Dois Irmãos (RS) 14.04.2006 - Foto: Miguel Ângelo
© CNI/Miguel Ângelo/Direitos reservados

Empresas com 100 ou mais empregados têm até este sábado (28) para enviar as informações complementares do Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, conforme determina a Lei da Igualdade Salarial.

Os dados serão usados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para consolidar as informações da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e elaborar um relatório individual por empresa. O documento apontará eventuais desigualdades salariais entre mulheres e homens que atuam no mesmo estabelecimento.

O relatório ficará disponível a partir de 16 de março no site do Emprega Brasil. As empresas deverão divulgar o documento em seus canais oficiais até 31 de março de 2026, em local de fácil acesso e com ampla visibilidade para trabalhadores e público em geral.

A publicação é obrigatória. O descumprimento pode resultar em multa, e a fiscalização ficará a cargo do MTE.

Dados nacionais

Também em março, o ministério divulgará dados consolidados para o país e para as unidades da Federação. A quarta edição do relatório, apresentada em novembro, indicou que as mulheres recebiam, em média, 21,2% menos que os homens.

Cerca de 54 mil empresas devem participar da elaboração do relatório no primeiro semestre de 2026.

O que prevê a lei

Sancionada em julho de 2023, a Lei 14.611, também conhecida como Lei de Igualdade Salarial, alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para reforçar a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens.

A iniciativa integra as ações do governo federal voltadas à redução das desigualdades no mercado de trabalho. Pela lei, empresas com 100 ou mais empregados adotem medidas como transparência salarial, criação de canais de denúncia, implementação de programas de diversidade e inclusão e incentivo à capacitação profissional de mulheres.

Relacionadas
economia ilustração 3
Contas públicas têm superávit de R$ 103,7 bilhões em janeiro
Refis
Renda domiciliar per capita chega a R$ 2.316 em 2025, diz IBGE
IMPOSTO DE RENDA 201,Declaração IRPF 2019
Comprovantes para Imposto de Renda devem ser enviados até esta sexta
Edição:
Maria Claudia
Lei da Igualdade Salarial Ministério do Trabalho e Emprego relatório salarial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Indústria Wirth Calçados Dois Irmãos (RS) 14.04.2006 - Foto: Miguel Ângelo
Economia Empresas têm até este sábado para enviar dados salariais por gêneros
sab, 28/02/2026 - 09:21
bola - gramado - futebol - Tirada em 7 de setembro de 2018
Geral TV Brasil exibe semifinal entre Bahia e Juazeirense neste sábado
sab, 28/02/2026 - 08:53
Smoke rises in the sky after blasts were heard in Manama, Bahrain, February 28, 2026. REUTERS/Stringer REFILE - QUALITY REPEAT
Internacional Israel e EUA atacam Irã
sab, 28/02/2026 - 08:22
Brasília - Estudantes do ensino profissionalizante que participarão do WorldSkills 2017 se preparam para a competição no Centro de Treinamento do Senai-DF (Marcelo Camargo/Agência Brasil).
Educação Educação profissional no Brasil cresce mais de 68% em cinco anos
sab, 28/02/2026 - 08:16
fortaleza, ceará
Esportes Fim de semana tem Clássico-Rei e semifinais do Baiano na TV Brasil
sab, 28/02/2026 - 08:11
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 145 milhões
sab, 28/02/2026 - 07:14
Ver mais seta para baixo