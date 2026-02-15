logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet

Há pelo menos 118 unidades com dificuldades de acesso, diz Anatel
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/02/2026 - 12:25
Brasília
ensino online, educação a distância
© Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília

Pelo menos 118 unidades de universidades públicas e institutos federais, com dificuldades de conectividade à internet, poderão ser beneficiadas por uma decisão do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

>> Confira a lista das 118 unidades no site da Anatel

De forma inédita, os conselheiros da agência aprovaram que empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, e que têm valor de multas somadas no valor de R$ 29 milhões, possam trocar os valores que devem por garantir conectividade para unidades de aprendizagem que estão em 39 instituições de ensino superior situadas em 72 municípios. As empresas multadas pela Anatel foram a Telefônica, a Claro, a Tim e a Sky.

O conselheiro Octavio Pieranti explicou à Agência Brasil que a decisão da Anatel determina que as prestadoras façam algo em substituição ao pagamento de multa.

“Nesse caso específico, o que foi decidido é que elas devem conectar unidades à internet via rede da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, organização social que oferece estrutura de rede de internet às faculdades)”.

Ele explica que, se as empresas não quiserem cumprir essa obrigação, elas podem pedir para converter essa obrigação em multa e aí abrem mão de um desconto previsto (5%). O conselheiro da Anatel acrescenta que existem áreas isoladas que estão em campus universitário, mas sem acesso à rede. 

“Com essa medida, a Anatel busca proporcionar a conexão também dessas unidades mais afastadas ou desses espaços que, por algum motivo, ainda não estejam participando dessa rede da RNP com internet de alta velocidade e serviços de integração acadêmica”, afirmou Peiranti, que foi autor da proposta aprovada por todos os conselheiros.

Número pode ser maior

Octavio Pieranti acrescenta que, além das 118 unidades mapeadas, há menções a outras 226 que podem também precisar de conectividade. O conselheiro diz que não há uma lógica de prioridade regional de implantação dos serviços.

“O critério é de diversidade. A prestadora que aderir poderá selecionar as unidades a partir da lista. A segunda unidade beneficiada terá que ser de uma macro região diferente da primeira. A terceira unidade tem que ser de uma outra macro região”, finalizou.

Relacionadas
Brasília (DF) 28/01/2025 - Os irmãos Clara Santana (10) e Pedro Santana (13), são vistos com celular na mão embaixo de um cobertor. Uma a cada 3 crianças tem perfil aberto em redes, alerta pesquisa Dados foram divulgados nesta terça pela Unico e Instituto Locomotiva Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Consulta pública sugere mais rigidez na aferição de idade na internet
Edição:
Carolina Pimentel
Anatel internet faculdades
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante inauguração do Centro de Emergência 24h do Hospital Federal Cardoso Fontes. Rio de Janeiro - RJ. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula inaugura pronto-socorro do Hospital Federal Cardoso Fontes no Rio
dom, 15/02/2026 - 13:21
ensino online, educação a distância
Economia Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
dom, 15/02/2026 - 12:25
Lins Imperial - Carnaval 2022
Cultura TV Brasil transmite desfile das escolas de samba da Série Prata do Rio
dom, 15/02/2026 - 11:40
Brasília 15/02/2026 - Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate. Foto: SLS/Divulgação
Esportes Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate
dom, 15/02/2026 - 11:32
São Paulo (SP) - 15/02/2026 - Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas. Foto: Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo
Geral Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas
dom, 15/02/2026 - 11:14
Tutores com cães no Parcão, espaço exclusivo para cachorros, na Praça Ayrton Senna do Brasil.
Geral Exposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais
dom, 15/02/2026 - 10:19
Ver mais seta para baixo