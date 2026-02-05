logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Exportações aos EUA caem 25,5% em janeiro, mas vendas à China sobem

Negócios com Estados Unidos recuam no sexto mês após tarifaço
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/02/2026 - 17:27
Brasília
Bulk Carrier 'Discoverer' unloads U.S. soybeans at the port of Paranagua, Brazil, December 3, 2020. Picture taken December 3, 2020. Picture taken with a drone. REUTERS/Rodolfo Buhrer
© Reuters/Rodolfo Buhrer/Proibida reprodução

Pelo sexto mês seguido desde o tarifaço do governo de Donald Trump, as exportações brasileiras para os Estados Unidos acumularam queda. As vendas para a China, no entanto, continuaram a subir, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (5), em Brasília, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Em janeiro, as vendas para os Estados Unidos totalizaram US$ 2,4 bilhões, recuo de 25,5% em relação aos US$ 3,22 bilhões no mesmo mês de 2025. As importações de produtos norte-americanos também caíram 10,9% para US$ 3,07 bilhões. O resultado foi um déficit de US$ 670 milhões na balança comercial bilateral em desfavor do Brasil.

Esta foi a sexta retração consecutiva nas vendas brasileiras aos EUA desde a imposição da sobretaxa de 50% aplicada pelo governo de Donald Trump a produtos do Brasil, em meados de 2025. Apesar de a tarifa ter sido parcialmente revista no fim do ano passado, o Mdic estima que 22% das exportações brasileiras ainda estejam sujeitas às alíquotas extras, que variam entre 40% e 50%.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

China

Na contramão do desempenho com os Estados Unidos, o comércio com a China apresentou resultado positivo. As exportações brasileiras ao país asiático cresceram 17,4% em janeiro, somando US$ 6,47 bilhões, contra US$ 5,51 bilhões um ano antes. As importações caíram 4,9% para US$ 5,75 bilhões, o que garantiu ao Brasil um superávit de US$ 720 milhões no mês.

Entre os principais parceiros comerciais, a corrente de comércio - soma de importações e exportações - com a China alcançou US$ 12,23 bilhões, alta de 5,7%. Já o intercâmbio com os Estados Unidos somou US$ 5,47 bilhões, queda de 18%, refletindo a redução tanto nas exportações quanto nas importações.

Outros mercados

O comércio com a União Europeia gerou superávit de US$ 310 milhões para o Brasil, embora a corrente comercial tenha recuado 8,8% em relação a janeiro de 2025. As exportações para o bloco caíram 6,2%, enquanto as importações diminuíram 11,5%.

Com a Argentina, o Brasil registrou superávit de US$ 150 milhões, mesmo com a forte retração de 19,9% no comércio bilateral. As exportações brasileiras ao país vizinho caíram 24,5% e as importações recuaram 13,6% na comparação anual.

Relacionadas
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Exportações de serviços batem recorde e alcançam US$ 51,8 bi em 2025
Brasília, (DF), 15/12/2025 – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da inauguração da nova sede da ApexBrasil e ato alusivo à abertura de 500 novos mercados para a exportação de produtos agropecuários. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Apex estima que acordo Mercosul-UE pode elevar exportações do Brasil
Mauro Vieira e Marco Rubio têm encontro na Casa Branca, em Washington
Chanceleres de Brasil e EUA conversam sobre comércio e segurança
Edição:
Kleber Sampaio
brasil EUA Argentina China exportações importações União Europeia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bulk Carrier 'Discoverer' unloads U.S. soybeans at the port of Paranagua, Brazil, December 3, 2020. Picture taken December 3, 2020. Picture taken with a drone. REUTERS/Rodolfo Buhrer
Economia Exportações aos EUA caem 25,5% em janeiro, mas vendas à China sobem
qui, 05/02/2026 - 17:27
Brasília (DF), 02/02/2026 - O presidente do STF, Edson Fachin, durante a abertura do Ano Judiciário de 2026 do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Fachin cancela reunião para discutir Código de Ética do STF
qui, 05/02/2026 - 17:04
Rio de Janeiro (RJ), 05/02/2026 – Alerj concede Prêmio Marielle Franco ao grupo Tambores de Olokun. Foto: Tambores de Olokun/Divulgação
Cultura Assembleia do Rio concede prêmio ao grupo Tambores de Olokun
qui, 05/02/2026 - 17:03
Humaitá (AM), 28/10/2025 - BR-319: ramais e estradas clandestinas avançam sobre áreas protegidas e facilitam desmatamento e mineração. Foto: Orlando K Junior/Divulgação
Meio Ambiente Amazônia Legal: desmatamento prevalece em torno de áreas protegidas
qui, 05/02/2026 - 16:45
Chile - 06/07/2025 - Classificação brasileira à final da Copa América feminina de basquete. Foto: Fiba/Divulgação
Esportes Brasil é convocado para Pré-Mundial de basquete feminino, na China
qui, 05/02/2026 - 16:41
Brasília (DF), 05/02/2026 – 100 anos de Elizabeth Teixeira. Foto: @rodolfo_athayde/Instagram
Direitos Humanos Assentamento na Paraíba encerra o mais longo conflito de terra no país
qui, 05/02/2026 - 16:37
Ver mais seta para baixo