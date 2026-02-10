logo ebc
Ferramenta promove educação financeira a famílias no CadÚnico

Programa Bate-Bola Financeiro utiliza linguagem do futebol
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/02/2026 - 10:45
Brasília
Brasília (DF), 10/02/2026 – Nova ferramenta do Governo do Brasil promove educação financeira a famílias inscritas no CadÚnico. Foto: Secom/PR
Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem utilizar uma ferramenta educativa que utiliza a linguagem do futebol para promover educação financeira.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, o jogo Bate-Bola Financeiro propõe uma experiência simples e interativa para ensinar conceitos básicos de organização financeira, controle de gastos, planejamento e noções voltadas a pequenos negócios.

“A cada pergunta respondida corretamente, o time avança em campo até marcar o gol. Em caso de erro, o jogador tem novas chances de aprender e seguir na partida. As fases são divididas em níveis fácil, médio e difícil, permitindo uma aprendizagem gradual”, detalhou a pasta em comunicado.

O Bate-Bola Financeiro pode ser acessado gratuitamente pelo celular ou pelo computador, por meio do endereço do programa. Embora o foco sejam famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico, qualquer pessoa pode acessar o jogo.


