logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Governo prevê investimentos de R$ 226 mi em leilões de três terminais

Terminais portuários foram leiloados na B3 sem disputas
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 17:00
São Paulo
São Paulo (SP), 25/02/2026 - Ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, participa do leilão 1º bloco de arrendamentos a portuários, na B3. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) realizaram nesta quinta-feira (26) o leilão do primeiro bloco de arrendamentos portuários de 2026. Ao todo, três terminais foram concedidos à iniciativa privada, nos portos de Santana (AP), Natal e Porto Alegre. Os três leilões, na sede da B3, na capital paulista, foram acompanhados pelo ministro Silvio Costa Filho. O critério escolhido para o vencedor foi o maior valor de outorga.

As empresas vencedoras foram a CS Infra, o Consórcio Portos do Sul e a empresa Fomento do Brasil Mineração. Cada uma arrematou um dos terminais e não tiveram concorrentes em suas ofertas.

A previsão inicial do ministério é de que os contratos atraiam cerca de R$ 226 milhões em investimentos privados, destinados à modernização da infraestrutura, ampliação da capacidade operacional e fortalecimento da logística nas regiões Norte, Nordeste e Sul.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O leilão do POA26, terminal em Porto Alegre, foi vencido pelo Consórcio Portos do Sul, que ofereceu R$ 10 mil como valor de outorga. O consórcio não teve concorrentes. O leilão da área prevê R$ 21,13 milhões em investimentos, destinados à movimentação e armazenagem de granel sólido. O prazo de concessão é de 10 anos.

O leilão do NAT01, no porto de Natal, vencido pela Fomento do Brasil Mineração, tem previsão de investimentos de R$ 55,17 milhões e prazo de concessão de 15 anos. Com apenas uma proposta válida, a empresa vencedora ofereceu R$ 50 mil como valor de outorga. O terminal é destinado principalmente ao escoamento de granéis minerais, especialmente minério de ferro.

O leilão do Porto de Santana, no Amapá, estava sendo discutido na Justiça. Nesta semana, uma decisão judicial havia determinado o seu adiamento, mas a liminar foi cassada e o terminal foi, finalmente, levado a leilão. A empresa vencedora foi a CS Infra, que ofereceu R$ 2 como valor de outorga, em proposta única. O terminal é destinado especialmente para o escoamento da produção de grãos e cavaco de madeira, e tem previsão de investimentos de R$ 150,2 milhões, com concessão para 25 anos.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa, os três leilões ajudam a demonstrar que o Brasil vive o seu "melhor momento da infraestrutura". 

Segundo ele, o ministério pretende encerrar o ano de 2026 realizando 18 leilões na B3. 

Inicialmente, o leilão previa que quatro terminais fizessem parte desse bloco inicial, incluindo o terminal de passageiros do Recife, com previsão de investimentos de R$ 2,3 milhões e prazo de concessão de 25 anos. No entanto, o leilão foi adiado por 180 dias a pedido da autoridade portuária local. Ainda não foi divulgado uma nova data para o leilão.

Relacionadas
São Paulo (SP), 26/02/2026 - Manifestação de trabalhadores sem moradia contra o leilão do governo do estado de São Paulo, PPP novo centro administrativo na B3. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Consórcio MEZ-RZK vence leilão para novo centro administrativo de SP
Brasília (DF), 11/02/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia para anúncio de investimentos para ampliação e modernização de 11 aeroportos do país. Serão beneficiados os aeroportos de Congonhas (São Paulo), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ministro celebra anúncio de R$ 5,7 bi para ampliar aeroportos no país
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2023 - Movimento de passageiros no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, após migração de voos operados no Aeroporto Santos Dumont. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Ministério de Portos e Aeroportos anuncia 40 leilões para 2026
Edição:
Fernando Fraga
terminal portuário leilão Portos Ministério dos Portos e Aeroportos B3
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 26/03/2025 - Alunos de escola no Itapuã, região administrativa do Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Ensino fundamental atinge 99,5% de frequência; atraso escolar cai
qui, 26/02/2026 - 17:58
Brasília (DF) 18/06/2024 O Secretário Nacional de Segurança Pública, SENASP, Mário Luiz Sarrubbo, participa da abertura do 2º Encontro Nacional de Usuários da RedeMAIS 2024 Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política PL antifacção deixa de fora "andar de cima" do crime, diz Sarrubbo
qui, 26/02/2026 - 17:50
Brasília (DF), 26/02/2026 - Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva de empresário. O objetivo da comissão é investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. Opresidente da CPMI - INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG); empresário Paulo Otávio Montalvão Camisotti; advogado do depoente Guilherme Silveira Coelho; advogado do depoente Vinicius Silva Conceição. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Política Empresário se mantém em silêncio em depoimento à CPMI do INSS
qui, 26/02/2026 - 17:38
São Paulo (SP), 25/02/2026 - Ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, participa do leilão 1º bloco de arrendamentos a portuários, na B3. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Governo prevê investimentos de R$ 226 mi em leilões de três terminais
qui, 26/02/2026 - 17:00
Trânsito de veículos na Rodovia Presidente Dutra
Geral Registros de roubos de veículos em SP caem 41% em janeiro, segundo SSP
qui, 26/02/2026 - 16:44
Senado da Argentina 07/03/2025 Comunicación Senado/Divulgação via REUTERS
Internacional Argentina e Uruguai aprovam acordo Mercosul-União Europeia
qui, 26/02/2026 - 16:38
Ver mais seta para baixo