logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Governo revoga aumento do número de passageiros no Santos Dumont

Medida foi anunciada após encontro de Lula e Eduardo Paes
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/02/2026 - 18:46
Brasília
Rio de Janeiro (RJ) - Governo Federal anuncia restrição de voos no Santos Dumont a partir de janeiro de 2024. Foto: Casa Civil/PR
© Casa Civil/PR

O governo federal informou que irá revogar a decisão que flexibilizava as restrições operacionais do Aeroporto Santos Dumont, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro. A medida foi tomada após uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, com o prefeito Eduardo Paes no Palácio do Planalto, em Brasília.

No fim do ano passado, o ministério anunciou uma flexibilização no limite de passageiros do Santos Dumont, que subiria de 6,5 milhões para até 8 milhões por ano a partir de 2026. 

"Contra fatos não há argumentos e os números não mentem: as medidas tomadas pelo presidente Lula no início de seu mandato permitiram a recuperação do aeroporto do Galeão, aumentando o número de turistas e negócios para o Estado do Rio! Mais uma vez meu muito obrigado ao presidente Lula pela defesa permanente dos interesses do Rio de Janeiro!", escreveu Eduardo Paes na rede social X. O ministro Silvio Costa Filho compartilhou a postagem do prefeito Paes nas redes sociais.

Em nota, o Ministério de Portos e Aeroportos disse que a revogação "foi motivada pelo expressivo crescimento da aviação e do turismo no estado do Rio de Janeiro, que levou a uma discussão conjunta acerca da construção de uma agenda estratégica para o estado".

A limitação do Santos Dumont, de até 6,5 milhões de passageiros por ano, foi estabelecida em 2023 como parte de uma política de reequilíbrio entre os aeroportos do Rio, priorizando o crescimento do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, que fica na zona norte da capital fluminense. Desde então, o número anual de passageiros no aeroporto central caiu quase pela metade, de 10,9 milhões para 5,7 milhões. No Galeão, no mesmo período, o movimento mais que dobrou, passando de 6,8 milhões para 16,1 milhões. Com isso, o total de passageiros nos aeroportos do Rio cresceu 23%, de 17,7 milhões em 2023 para 21,8 milhões em 2025.

De acordo com a pasta, o processo de venda assistida do Aeroporto do Galeão permanece, com leilão previsto para o dia 30 de março.

"Conforme solução acordada com a concessionária e aprovada pelo TCU [Tribunal de Contas da União], eventuais restrições operacionais no Aeroporto Santos Dumont implicam em reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do Aeroporto do Galeão", diz a nota.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) - Governo Federal anuncia restrição de voos no Santos Dumont a partir de janeiro de 2024. Foto: Casa Civil/PR
Voos no Santos Dumont serão ampliados em 2026, diz ministro
Edição:
Carolina Pimentel
passageiros Santos Dumont Galeão Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ortigueira (PR) - O presidente interino Michel Temer participa de inauguração da nova fábrica de celulose da empresa Klabin. A indústria fica em Ortigueira, no interior do Paraná (Isac Nóbrega/PR)
Economia CNI aponta juros como responsáveis por desaceleração da indústria
ter, 03/02/2026 - 18:46
Rio de Janeiro (RJ) - Governo Federal anuncia restrição de voos no Santos Dumont a partir de janeiro de 2024. Foto: Casa Civil/PR
Economia Governo revoga aumento do número de passageiros no Santos Dumont
ter, 03/02/2026 - 18:46
Milano Cortina 2026 Olympics - Curling - Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d'Ampezzo, Italy - February 3, 2026 General view as the Olympic rings are seen on top of the Cortina Curling Olympic Stadium REUTERS/Jennifer Lorenzini
Esportes Olimpíada de Inverno custou mais que o esperado, afirma dirigente
ter, 03/02/2026 - 18:45
Bacabal (MA), 21/01/2026 - Três crianças desapareceram após saírem para brincar em povoado de Bacabal no Maranhão. Foto: Bombeiros MA/Divulgação
Geral Maranhão: buscas por crianças em Bacabal completam 30 dias sem avanços
ter, 03/02/2026 - 18:41
03/02/2026 - Acidente com ônibus de romeiros deixa ao menos 15 mortos em Alagoas. Foto: Divulgação/Governo de Alagoas
Geral Ônibus que capotou e deixou 15 mortos em Alagoas estava irregular
ter, 03/02/2026 - 18:41
Brasília (DF), 02/12/2025 - Chegada de Vacinas para Bronquiolite (VSR). Fotos: João Risi/MS
Saúde SUS oferece vacina contra bronquiolite para bebês prematuros
ter, 03/02/2026 - 18:29
Ver mais seta para baixo