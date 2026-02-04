logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 144 milhões

Apostadores não acertaram as seis dezenas do concurso 2.968
Agência Brasil
Publicado em 03/02/2026 - 21:49
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O prêmio do concurso 2.968 da Mega-Sena acumulou nesta terça-feira (3). 

A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 5 de fevereiro, é de R$ 144 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 10 - 11 - 22 - 26 - 36 - 46

Oitenta e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 52.559,29.

Outras 6.705 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 1.059,53 cada.

Edição:
Carolina Pimentel
Mega-Sena Loteria
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 144 milhões
ter, 03/02/2026 - 21:49
Mato Grosso- 06/09/2025 - Bacia do Rio Xingu . Foto: Prefeitura de São José do Xingu (MT)
Meio Ambiente Fundo Amazônia aplica R$ 80 milhões para produção agrícola comunitária
ter, 03/02/2026 - 21:03
Logo da Agência Brasil
Geral Santos: 5 barracos são destruídos em novo incêndio no Dique Vila Gilda
ter, 03/02/2026 - 20:47
31/01/2026 - O piloto Pedro Arthur Turra Basso, que mandou um adolescente de 16 anos para a UTI após uma briga envolvendo chicletes, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal. Foto: Reprodução/Instagram
Justiça Justiça mantém prisão e diz que piloto não tem direito à cela especial
ter, 03/02/2026 - 20:39
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Bolsa bate recorde e aproxima-se dos 186 mil pontos
ter, 03/02/2026 - 19:41
Brasília (DF), 03/02/2026 – Cantor Oruam. Foto: Oruam/Instagram
Geral Oruam está foragido após 66 violações à tornozeleira eletrônica
ter, 03/02/2026 - 19:37
Ver mais seta para baixo