Economia
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 144 milhões
Apostadores não acertaram as seis dezenas do concurso 2.968
Agência Brasil
Publicado em 03/02/2026 - 21:49
Brasília
Versão em áudio
O prêmio do concurso 2.968 da Mega-Sena acumulou nesta terça-feira (3).
A estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado no dia 5 de fevereiro, é de R$ 144 milhões.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 10 - 11 - 22 - 26 - 36 - 46
Oitenta e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 52.559,29.
Outras 6.705 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 1.059,53 cada.
Destaques EBC
Radioagência
Gás do Povo é aprovado; 15 milhões de famílias podem ser beneficiadas
Rádios
Repórter Nacional 18h30: Ex-presidente do Rioprevidência é preso no Rio de Janeiro, acusado de crime contra o sistema financeiro por envolvimento com o Banco Master
TV Brasil
EUA: agentes do ICE vão usar câmeras corporais
Mais notícias
Economia Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 144 milhões
ter, 03/02/2026 - 21:49
Meio Ambiente Fundo Amazônia aplica R$ 80 milhões para produção agrícola comunitária
ter, 03/02/2026 - 21:03
Geral Santos: 5 barracos são destruídos em novo incêndio no Dique Vila Gilda
ter, 03/02/2026 - 20:47
Justiça Justiça mantém prisão e diz que piloto não tem direito à cela especial
ter, 03/02/2026 - 20:39
Economia Bolsa bate recorde e aproxima-se dos 186 mil pontos
ter, 03/02/2026 - 19:41
Geral Oruam está foragido após 66 violações à tornozeleira eletrônica
ter, 03/02/2026 - 19:37