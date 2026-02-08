Economia
Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 47 milhões
Dezenas sorteadas 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59
Agência Brasil
Publicado em 08/02/2026 - 12:58
Brasília
Versão em áudio
O prêmio do concurso 2.970 da Mega-Sena acumulou neste sábado (7). No próximo sorteio, o prêmio deve ser de R$ 47 milhões.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59
Vinte e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 103.128,37.
Outras 2.828 apostas levaram a quadra e irão receber R$ 1.322,42 cada.
Mais notícias
Economia Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 47 milhões
dom, 08/02/2026 - 12:58
Esportes Ex-nadador paralímpico Adriano Lima morre aos 52 anos em Natal
dom, 08/02/2026 - 12:48
Cultura Sesc tem inscrições abertas para Prêmio de Literatura 2026
dom, 08/02/2026 - 12:40
Cultura Livro trata de escravidão nos EUA com ponto de vista dos escravizados
dom, 08/02/2026 - 12:30
Internacional Portugal vai às urnas para eleger novo presidente do país
dom, 08/02/2026 - 11:38
Geral Carnaval requer prevenção de acidentes com rede elétrica, diz Abradee
dom, 08/02/2026 - 11:35