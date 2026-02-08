logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 47 milhões

Dezenas sorteadas 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59
Agência Brasil
Publicado em 08/02/2026 - 12:58
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O prêmio do concurso 2.970 da Mega-Sena acumulou neste sábado (7). No próximo sorteio, o prêmio deve ser de R$ 47 milhões.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59

Vinte e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 103.128,37.

Outras 2.828 apostas levaram a quadra e irão receber R$ 1.322,42 cada.

Edição:
Carolina Pimentel
loteria Mega-Sena
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 47 milhões
dom, 08/02/2026 - 12:58
Logo da Agência Brasil
Esportes Ex-nadador paralímpico Adriano Lima morre aos 52 anos em Natal  
dom, 08/02/2026 - 12:48
A tradicional e popular Feira de Livros, realizada de forma itinerante em várias praças da cidade do Rio de Janeiro, está comemorando 60 anos, com uma edição especial no Largo da Carioca (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Cultura Sesc tem inscrições abertas para Prêmio de Literatura 2026
dom, 08/02/2026 - 12:40
Rio de Janeiro (RJ), 06/02/2026 – O jornalista da EBC Rafael de Carvalho Cardoso lança o livro Autobiografias de Escravizados – Frederick Douglass, William Grimes e abolicionismo nos Estados Unidos, pela editora Dialética. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Livro trata de escravidão nos EUA com ponto de vista dos escravizados
dom, 08/02/2026 - 12:30
A person holds a ballot during the presidential election, in Caldas da Rainha, Portugal, February 8, 2026. REUTERS/Pedro Nunes
Internacional Portugal vai às urnas para eleger novo presidente do país
dom, 08/02/2026 - 11:38
Bloco de carnaval Baby-doll de Nylon no estacionamento do Estádio Nacional de Brasília
Geral Carnaval requer prevenção de acidentes com rede elétrica, diz Abradee
dom, 08/02/2026 - 11:35
Ver mais seta para baixo