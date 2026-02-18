Ocupação hoteleira no carnaval supera 99% no Rio de Janeiro
A ocupação hoteleira no carnaval deste ano superou os números de 2025, alcançando média de 99,02% na capital fluminense, superior aos 98,62% do ano passado.
O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO).
A região com a maior média de ocupação foi a que se estende de Glória a Botafogo, com 99,89%, seguida de Ipanema/Leblon (99,75%), Centro (99,47%), Leme/Copacabana (99,46%) e Barra/Recreio/São Conrado (97,98%).
Segundo análise do presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, as ruas ficaram cheias de foliões, que acompanharam os blocos e aproveitaram os dias de sol nas famosas praias da cidade.
“Uma festa tipicamente carioca, com hospitalidade e alegria, que resultou em hotéis cheios e benefícios para o turismo – bares, restaurantes e shoppings – e para toda a cidade”, disse Lopes.
Interior fluminense
No mesmo sentido, o balanço final da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) registrou que a ocupação no interior do estado também foi alta, atingindo 83,89%.
Confira a ocupação nos principais destinos turísticos no interior do estado:
- Arraial do Cabo: 95,40%;
- Miguel Pereira: 94,40%;
- Angra dos Reis: 93,90%;
- Armação dos Búzios: 85,80%;
- Vassouras: 84,90%;
- Nova Friburgo: 83,80%;
- Paraty: 83,70%;
- Valença/ Conservatória: 83,40%;
- Rio das Ostras: 83,20%;
- Barra do Piraí/ Ipiabas: 82,80%;
- Cabo Frio: 80,80%;
- Teresópolis: 80,10%;
- Macaé: 75,40%;
- Petrópolis: 75,40%;
- Itatiaia/ Penedo: 75,30%.