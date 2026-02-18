logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Ocupação hoteleira no carnaval supera 99% no Rio de Janeiro

Média superou ano passado, segundo sindicato de empresas do setor
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/02/2026 - 14:27
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A ocupação hoteleira no carnaval deste ano superou os números de 2025, alcançando média de 99,02% na capital fluminense, superior aos 98,62% do ano passado.

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO).

A região com a maior média de ocupação foi a que se estende de Glória a Botafogo, com 99,89%, seguida de Ipanema/Leblon (99,75%), Centro (99,47%), Leme/Copacabana (99,46%) e Barra/Recreio/São Conrado (97,98%).

Segundo análise do presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, as ruas ficaram cheias de foliões, que acompanharam os blocos e aproveitaram os dias de sol nas famosas praias da cidade.

“Uma festa tipicamente carioca, com hospitalidade e alegria, que resultou em hotéis cheios e benefícios para o turismo – bares, restaurantes e shoppings – e para toda a cidade”, disse Lopes.

Interior fluminense

No mesmo sentido, o balanço final da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) registrou que a ocupação no interior do estado também foi alta, atingindo 83,89%.

Confira a ocupação nos principais destinos turísticos no interior do estado:

  1. Arraial do Cabo: 95,40%;
  2. Miguel Pereira: 94,40%;
  3. Angra dos Reis: 93,90%;
  4. Armação dos Búzios: 85,80%;
  5. Vassouras: 84,90%;
  6. Nova Friburgo: 83,80%;
  7. Paraty: 83,70%;
  8. Valença/ Conservatória: 83,40%;
  9. Rio das Ostras: 83,20%;
  10. Barra do Piraí/ Ipiabas: 82,80%;
  11. Cabo Frio: 80,80%;
  12. Teresópolis: 80,10%;
  13. Macaé: 75,40%;
  14. Petrópolis: 75,40%;
  15. Itatiaia/ Penedo: 75,30%.
Relacionadas
Praia Pitangueiras Vazia ,Guarujá
Carnaval: bombeiros salvam 348 vítimas de afogamento no litoral de SP
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
RJ: Bloco Mulheres Rodadas volta a discutir violência contra a mulher
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Rio atende 2.843 pacientes no Sambódromo e 694 nos blocos de rua
Edição:
Vinicius Lisboa
Carnaval 2026 carnaval Rio de Janeiro hotéis ocupação hoteleira Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro HotéisRIO
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz, December 21, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo
Internacional Irã fecha parcialmente Estreito de Ormuz em meio a negociações com EUA
qua, 18/02/2026 - 14:52
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Ocupação hoteleira no carnaval supera 99% no Rio de Janeiro
qua, 18/02/2026 - 14:27
18.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante chegada a Nova Deli. Aeroporto Internacional Indira Gandhi (DEL). Nova Deli — Índia Foto: Ricardo Stuckert / PR
Internacional Lula chega à Índia e primeiro compromisso é cúpula sobre IA
qua, 18/02/2026 - 14:25
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Rio atende 2.843 pacientes no Sambódromo e 694 nos blocos de rua
qua, 18/02/2026 - 14:05
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Geral CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde
qua, 18/02/2026 - 14:02
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura RJ: Bloco Mulheres Rodadas volta a discutir violência contra a mulher
qua, 18/02/2026 - 13:48
Ver mais seta para baixo