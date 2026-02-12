logo ebc
Ocupação hoteleira para o Carnaval já supera 91% no Rio

No interior do estado, índice já supera 80%
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/02/2026 - 18:04
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 22/02/2025 – Bloco da favorita anima o pré-carnaval no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Levantamento divulgado nesta quinta-feira (12) pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO) e pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) mostram que a ocupação hoteleira para o período do Carnaval supera 91% na capital e 80% no interior fluminense.

A região com a maior taxa de ocupação se estende da Glória a Botafogo (96,91%), seguida de Ipanema/Leblon (96,19%), Centro (95,42%), Leme/Copacabana (94,63%) e Barra/Recreio/São Conrado (86,97%). No ano passado, a ocupação no Carnaval carioca atingiu 98,62%.

No período de 20 a 21 de fevereiro, quando ocorre o Desfile das Campeãs, a média de ocupação da capital também está alta, com expectativa de 85,13%. Os destaque são Leme/Copacabana (97,14%), Ipanema/Leblon (95,69%), Glória a Botafogo (87,55%), Centro (82,66%) e Barra/Recreio/São Conrado (77,24%).

O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, salientou que o Carnaval é a principal festa do Rio de Janeiro pelo maior tempo de estadia dos hóspedes, em comparação ao Réveillon. “Essa maior permanência resulta em hotéis cheios e bons resultados para a cadeia do turismo – bares, restaurantes e shoppings -, com benefícios para a arrecadação da cidade. Nossa expectativa é superar os números do ano passado. O crescimento dos turistas internacionais certamente vai contribuir para isso”, estimou.

Outras regiões

No interior do estado, a pesquisa da ABIH-RJ para o carnaval de 2026 revela média de ocupação de 80,71%. Os municípios com as maiores médias são Arraial do Cabo e Miguel Pereira, ambos com 93,40%, seguidos por Angra dos Reis (90,30%), Paraty (83,70%), Armação dos Búzios e Nova Friburgo (ambos com 81,80%), Rio das Ostras (79,20%), Cabo Frio (78,80), Valença/ Conservatória (78,40%), Vassouras (78,20%), Barra do Piraí/ Ipiabas (77,80%), Teresópolis (75,60%), Macaé (73,60%), Petrópolis (72,40%) e Itatiaia/ Penedo (72,30%).

O presidente da associação, José Domingo Bouzon, destacou que a alta procura de turistas no Carnaval também tem reflexos na rede hoteleira do interior. “Em todo o estado, hotéis e pousadas oferecem ao visitante uma infraestrutura de primeira linha, com diversas opções de lazer e programação voltada para a folia, o que atrai muitos turistas”.

Rio Open

O HotéisRIO salientou que, além do Carnaval, outro evento que vai movimentar a rede hoteleira da capital logo após a folia é o torneio de tênis Rio Open 2026, que acontece de 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro. A média de ocupação para o período está em 85,20%. 
 

 

