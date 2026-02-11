logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Petrobras bate recorde de produção e amplia exportações em 2025

Pré-sal puxa alta histórica e vendas externas sobem 27%
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/02/2026 - 21:37
Brasília
Santos (SP) 25/03/2025 - A plataforma P-74, que opera no pré-sal da Bacia de Santos, é uma das que capturam e reinjetam CO2. Foto: André Ribeiro/Agência Petrobras
© André Ribeiro/Agência Petrobras

A Petrobras encerrou 2025 com a maior produção de petróleo e gás de sua história, com quase 3 milhões de barris diários, impulsionada pelo avanço do pré-sal e pela entrada de novas plataformas.

O desempenho operacional recorde sustentou também um salto nas exportações, que atingiram o maior volume anual já registrado pela estatal.

Segundo dados divulgados nesta terça-feira (10), a companhia superou com folga suas metas de produção e conseguiu renovar reservas mesmo em um ano marcado por paradas programadas para manutenção e declínio natural de campos maduros.

>> Principais números de produção em 2025:

  • Produção média anual própria: 2,99 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia (+11%)
  • Produção total no 4º trimestre: 3,081 milhões de boe por dia
  • Alta no 4º trimestre: +18,6% em relação ao quarto trimestre de 2024
  • Queda trimestral: -1,1% frente ao terceiro trimestre de 2025
  • Produção no pré-sal: 82% do total no 4º trimestre
  • Pré-sal em 2025: 2,45 milhões de boe por dia (+11,4%)
  • Campo de Búzios: mais de 1 milhão de barris por dia (bpd) em outubro
  • Capacidade instalada em Búzios: cerca de 1,15 milhão de bpd

A Petrobras explicou que a leve retração no quarto trimestre frente ao período anterior foi causada principalmente por paradas para manutenção em plataformas da Bacia de Campos, como Marlim e Voador. O impacto foi parcialmente compensado pelo aumento de capacidade das unidades Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência (FPSO, na sigla em inglês) Almirante Tamandaré e Marechal Duque de Caxias, na Bacia de Santos.

A unidade Almirante Tamandaré, maior plataforma já instalada no país, produz cerca de 240 mil barris por dia. Já a plataforma P-79, que chegou ao campo de Búzios nesta semana, deverá acrescentar mais 180 mil barris diários à capacidade da estatal.

Reservas em alta

Mesmo com produção recorde, a companhia registrou o melhor desempenho em uma década na reposição de reservas:

  • Reservas adicionadas em 2025: 1,7 bilhão de boe
  • Índice de reposição de reservas (IRR): 175%
  • Relação entre as reservas provadas e a produção: 12,5 anos

Exportações também batem recorde

O avanço da produção se refletiu diretamente nas vendas externas de petróleo, que consolidaram 2025 como um ano histórico para a Petrobras e para a balança comercial brasileira.

  • Exportações médias em 2025: 765 mil barris/dia
  • Crescimento anual: +27%
  • Pico no 4º trimestre: cerca de 1 milhão de barris/dia

A China manteve a posição de principal destino do petróleo brasileiro. No quarto trimestre, a Índia passou a rivalizar com a Europa pela segunda colocação, com 12% do volume exportado, ante 13% dos países europeus.

Em nota, a Petrobras afirmou que os recordes são resultado de ganhos de eficiência operacional, otimização logística e da diversificação da carteira de clientes no mercado internacional.

Relacionadas
Brasília (DF), 22/12/2025 - Sonda de perfuração NS-42, responsável pela perfuração do poço em águas profundas do Amapá. Foto: Petrobras/Divulgação
Ibama multa Petrobras por vazamento na Foz do Amazonas
Edifício sede da Petrobras na Avenida Chile, centro da cidade.
Petrobras compra 42,5% de bloco de exploração de petróleo na Namíbia
Edifício sede da Petrobras
Petrobras reduz em 7,8% preço de venda do gás natural a distribuidoras
Edição:
Carolina Pimentel
Petrobras Petróleo Exportação China
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Santos (SP) 25/03/2025 - A plataforma P-74, que opera no pré-sal da Bacia de Santos, é uma das que capturam e reinjetam CO2. Foto: André Ribeiro/Agência Petrobras
Economia Petrobras bate recorde de produção e amplia exportações em 2025
ter, 10/02/2026 - 21:37
Jorge Seif, Secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, durante audiência pública, para debater sobre adotadas pelo Poder Executivo, nas ações de resposta ao desastre do derramamento de óleo no
Justiça Relator no TSE vota contra cassação do senador Jorge Seif
ter, 10/02/2026 - 21:31
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia FGC aprova plano emergencial para cobrir rombo do Banco Master
ter, 10/02/2026 - 20:25
Brasília - A ministra Cármen Lúcia preside sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Justiça Cármen Lúcia apresenta regras para atuação de juízes nas eleições
ter, 10/02/2026 - 19:49
Rio de Janeiro (RJ), 18/12/2024 - Rio de Paz faz ato contra mortes de crianças por violência, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral "Carinhoso, sorridente, feliz", diz mãe sobre filho morto por PMs
ter, 10/02/2026 - 19:47
Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, recebe a Medalha Mietta Santiago, condecoração que visa valorizar iniciativas relacionadas aos direitos das mulheres
Direitos Humanos Justiça do Rio condena assassinos de Marielle Franco a indenizar viúva
ter, 10/02/2026 - 19:03
Ver mais seta para baixo