Produção de petróleo e gás no país cresce 13,3% em 2025 e bate recorde

Brasil alcançou média diária de 4,897 milhões de barris
Bruno de Freitas Moura – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/02/2026 - 13:14
Rio de Janeiro
Plataforma semi-submersível P-20,petróleo do Brasil, petrobras
© Geraldo Falcão / Agência Petrobras

A produção de petróleo e gás no país alcançou a marca 4,897 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) em 2025. O resultado é 13,3% superior ao do ano anterior e representa o maior volume já registrado no Brasil. O recorde anterior era 4,344 milhões boe/d, em 2023.

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador do setor, vinculado ao Ministério de Minas e Energia.

Boe é uma unidade de medida que padroniza o volume de gás natural e petróleo, convertendo o gás para o valor energético equivalente a um barril de petróleo bruto. Dessa forma, é possível somar a produção.

O desempenho recorde de 2025 confirma a indústria extrativa como um dos motores da indústria nacional. A produção da indústria brasileira cresceu 0,6% no ano passado, sendo que a indústria extrativa avançou 4,9%, conforme divulgou nesta terça-feira (3) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Recorde de gás e petróleo

A produção específica de petróleo alcançou recorde de 3,770 milhões de barris/dia no ano passado, 12,3% acima do ano anterior.

A produção de gás natural atingiu 179 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), também a maior já registrada, com alta de 17% na comparação com 2024.

Novas plataformas

A entrada em operação de plataformas de petróleo ajuda a explicar o salto de produção em 2025 na comparação com 2024. Foram quatro novas FPSO ─ sigla em inglês para unidade flutuante de produção, armazenagem e transferência de petróleo e gás ─ todas no pré-sal da Bacia de Santos.
 
FPSO que entraram em operação:

Pré-sal

Ao detalhar a origem da produção de petróleo e gás, a ANP identifica protagonismo dos campos de pré-sal – reservatórios perfurados a uma profundidade de 5 mil a 7 mil metros.

O pré-sal representa 79,63% da produção em óleo equivalente. O pós-sal responde por 15,45%; e os campos em terra, por 4,92%.

Os cinco campos marítimos com maior produção de petróleo e gás são:

  1. Tupi: 21,36% da produção marítima
  2. Búzios: 20,47%
  3. Mero: 14,44%
  4. Itapu: 4,19%
  5. Jubarte: 4,14%

Por bacia, Santos é campeão de produção, com 77,79% de tudo o que é extraído do fundo do mar. Em seguida figura a bacia de Campos, com 19,67%. Ambos ficam no litoral do Sudeste.

O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país, com 87,8% do óleo retirado no ano passado. De 2024 para 2025, o Espírito Santo (5,12%) tirou de São Paulo a vice-liderança (4,89%).

Petrobras

Sediada no Rio de Janeiro, a Petrobras é a maior produtora de petróleo e gás do país. Em dezembro, os campos operados pela estatal ─ em consórcio com outras petroleiras ou não ─ responderam por 90,03% da produção nacional.

Os campos em que a Petrobras opera sozinha produziram 23,9% da produção nacional em dezembro.

Texto ampliado às 14h09 para inclusão do intertítulo Novas plataformas

Edição:
Denise Griesinger
petróleo gás natural ANP Petrobras produção
