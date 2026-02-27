logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Renda domiciliar per capita chega a R$ 2.316 em 2025, diz IBGE

Valor variou de R$ 1.219 no Maranhão a R$ 4.538 no Distrito Federal
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/02/2026 - 12:09
Rio de Janeiro
Refis
© Agencia Brasil

O rendimento domiciliar per capita para o Brasil, em 2025, ficou em R$ 2.316. O valor representa um avanço em relação a 2024, quando a renda média dos residentes no país ficou em R$ 2.069. Foi maior também na comparação com anos anteriores: R$ 1.893, em 2023, e R$ 1.625, em 2022.

Entre as unidades da federação, esse valor variou de R$ 1.219 no Maranhão a R$ 4.538 no Distrito Federal. Nove estados e o DF superaram o rendimento médio nacional.

Na sequência do DF, que registrou a maior renda, ficaram os estados de São Paulo (R$ 2.956), Rio Grande do Sul (R$2.839), Santa Catarina (R$2.809), Rio de Janeiro (R$2.794), Paraná (R$ 2.762), Mato Grosso do Sul (R$ 2.454), Goiás (R$ 2.407), Minas Gerais (R$2.353) e Mato Grosso (R$ 2.335).

Os dados da pesquisa é baseada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme o órgão, a divulgação atende à Lei Complementar 143/2013, que estabelece os novos critérios de pagamentos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE). Além disso, em consequência, define os compromissos assumidos para determinar os valores que serão repassados ao Tribunal de Contas da União (TCU) “para o cálculo dos fatores representativos do inverso do rendimento domiciliar per capita”.

Segundo o IBGE, o rendimento domiciliar per capita é calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (nominais) e o total dos moradores.

“Nesse cálculo, são considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes”, informou, acrescentando que para o cálculo, todos os moradores são considerados, incluindo os classificados como pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos.

Os valores são definidos levando em consideração os rendimentos brutos de trabalho e de outras fontes, efetivamente recebidos no mês de referência da pesquisa, acumulando as informações das primeiras visitas da PNAD Contínua aos domicílios, feitas no 1º, 2º, 3º, e 4º trimestres de 2025.

Segundo o IBGE, a PNAD Contínua é uma pesquisa domiciliar, amostral, realizada desde janeiro de 2012, “que acompanha as flutuações trimestrais e a evolução da força de trabalho, entre outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país”.

Em 2020 e 2021 os dados sofreram impacto da pandemia de covid-19 e de acordo com o IBGE, houve queda acentuada de taxas de aproveitamento da coleta, sobretudo da primeira visita ao domicílio. “As menores taxas de aproveitamento das entrevistas refletiam o contexto excepcional, ocasionado pela pandemia de covid-19 nesses anos e os procedimentos adotados para minimizar as perdas de informação que poderiam ocorrer devido à pandemia, ao isolamento social e ao acesso dos entrevistadores aos domicílios”, explicou.

Esse panorama começou a mudar a partir de 2022, quando já se observava o processo de recuperação do aproveitamento das entrevistas em curso, o que se consolidou em 2023.

“Diante desses impactos, para o cálculo do rendimento domiciliar per capita dos anos de 2020, 2021 e 2022 foi adotada a quinta visita ao domicílio, em alternativa ao padrão até então adotado (primeira visita) e temporariamente suspenso em decorrência da pandemia de covid-19.”

“A partir de 2023, com o retorno aos níveis de aproveitamento das amostras, o cálculo do rendimento domiciliar per capita volta a ter como referência o banco de primeira visita aos domicílios”, concluiu o IBGE.

Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente, segundo as Unidades da Federação – 2025
Unidades da Federação Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente (R$)
Brasil 2.316
Rondônia 1.991
Acre 1.392
Amazonas 1.484
Roraima(1) 1.878
Pará 1.420
Amapá 1.697
Tocantins 2.036
Maranhão 1.219
Piauí 1.546
Ceará 1.390
Rio Grande do Norte 1.819
Paraíba 1.543
Pernambuco 1.600
Alagoas 1.422
Sergipe 1.697
Bahia 1.465
Minas Gerais 2.353
Espírito Santo 2.249
Rio de Janeiro 2.794
São Paulo 2.956
Paraná 2.762
Santa Catarina 2.809
Rio Grande do Sul 2.839
Mato Grosso do Sul 2.454
Mato Grosso 2.335
Goiás 2.407
Distrito Federal  4.538

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Pesquisas por Amostra de Domicílios, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua - 2025.
Nota (1): Em cumprimento ao Mandado de Segurança - Ação Judicial nº 1000261-89.2020.4.01.4200, o valor de Roraima é R$ 1.764.

 

Relacionadas
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Brasil registrou renda domiciliar per capita de R$ 1.438 em 2019
Edição:
Valéria Aguiar
IBGE renda domiciliar per capita Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia MG: moradores de cidades afetadas pelas chuvas já podem sacar o FGTS
sex, 27/02/2026 - 12:41
economia ilustração 3
Economia Contas públicas têm superávit de R$ 103,7 bilhões em janeiro
sex, 27/02/2026 - 12:33
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Chuvas no Rio de Janeiro deixam um morto em Angra dos Reis
sex, 27/02/2026 - 12:13
Refis
Economia Renda domiciliar per capita chega a R$ 2.316 em 2025, diz IBGE
sex, 27/02/2026 - 12:09
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Familiares acompanham busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Uma em cada quatro pessoas vive em áreas de risco em Juiz de Fora
sex, 27/02/2026 - 11:18
An injured Afghan man receives treatment at a hospital, following exchanges of fire between Pakistani and Afghan forces, in Nangarhar province, Afghanistan, February 27, 2026. REUTERS/Stringer
Internacional Paquistão bombardeia alvos em cidades afegãs
sex, 27/02/2026 - 11:16
Ver mais seta para baixo