logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026

Trabalhadores devem acessar a Carteira de Trabalho Digital
Agência Brasil
Publicado em 05/02/2026 - 12:23
Brasília
Carteira de trabalho digital.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Já está liberada, a partir desta quinta-feira (5), a consulta ao pagamento do Abono Salarial PIS-Pasep 2026. Para saber se tem direito, o trabalhador deve acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o portal Gov.br

O pagamento é referente ao ano-base 2024. Serão contemplados 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada com inscrição no Programa de Integração Social (PIS), pagos pela Caixa Econômica Federal, em um total de R$ 2,29 bilhões. 

Outros 217,2 mil servidores públicos, com inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), receberão pelo Banco do Brasil, somando R$ 301,9 milhões. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Como consultar a Carteira de Trabalho Digital? 

- Baixe o aplicativo no celular; 

- Verifique se está atualizado; 

- Faça o login com a senha do Gov.br;

- No menu, acesse “Benefícios” e “Abono Salarial” .

O Ministério do Trabalho disponibiliza ainda um passo a passo para acessar o serviço, confira clicando aqui

Pagamentos 

Nas plataformas, é possível verificar informações como o valor do benefício, banco responsável pelo pagamento e a data específica do depósito. No total, os pagamentos somam R$ 32,3 bilhões e são distribuídos de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. 

O valor corresponde ao valor atual do salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. Neste ano, o Abono Salarial varia de R$ 136 a R$ 1.621. 

O primeiro lote de pagamento será liberado no dia 16 de fevereiro - no valor de R$ 2,5 bilhões - para trabalhadores nascidos em janeiro. Os valores ficarão disponíveis aos beneficiários até o fim do calendário em 30 de dezembro. 

Quem têm direito ao Abono Salarial em 2026? 

- estar cadastrado no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos, contados da data do primeiro vínculo; 

- ter recebido, de empregadores que contribuem para os programas, até R$ 2.766 de remuneração média mensal no período trabalhado; 

- ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias no ano-base, dias consecutivos ou não; 

- ter os dados do ano-base informados corretamente pelo empregador no eSocial. 

Dúvidas 

Em caso de dúvidas, o trabalhador pode procurar os canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, as unidades das superintendências regionais do Trabalho ou a central Alô Trabalho, pelo telefone 158. 

 

 

Relacionadas
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Portabilidade de crédito já pode ser feita de forma digital
Postos de gasolina no Rio de Janeiro exibem o preço do combustível
Inmetro e ANP combatem fraudes em postos de combustíveis
Brasília (DF), 05/05/2025 - O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) realiza a Semana do Trabalho, de hoje (5) a sexta-feira (9), na sede do ministério, em Brasília, com uma série de ações e serviços gratuitos para o público. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Governo libera mais R$ 4,6 bi para pagar saque-aniversário do FGTS
Edição:
Amanda Cieglinski
Carteira de trabalho digital Pis/Pasep abono salarial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
favela_chapadao_baixa.jpg
Economia Mais da metade dos negócios em favelas foi aberta a partir da pandemia
qui, 05/02/2026 - 12:59
São Paulo (SP), 07/12/2015 - Ato nacional pelo fim da violência contra as mulheres, com o tema Basta de feminicídio. Queremos as mulheres vivas!, na Avenida Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Brasil atinge recorde de feminicídios em 2025: quatro mortes por dia
qui, 05/02/2026 - 12:57
Óleo preto pingando dos anéis olímpicos durante protesto do Greenpeace antes da chegada da tocha olímpica dos Jogos de Inverno em Milão, na Itália 05/02/2026 REUTERS/Claudia Greco
Esportes Olimpíada: Greenpeace faz protesto em Milão contra empresas poluidoras
qui, 05/02/2026 - 12:37
Cafezal em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo
Economia Conab prevê colheita recorde de café com crescimento de 17,1% em 2026
qui, 05/02/2026 - 12:25
Carteira de trabalho digital.
Economia Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026
qui, 05/02/2026 - 12:23
Guarujá (SP), 05/01/2025 - Praia de Guarujá. Foto: Prefeitura de Guarujá/Divulgação
Geral SP: Defesa Civil emite alerta extremo de temporal no Guarujá
qui, 05/02/2026 - 12:10
Ver mais seta para baixo