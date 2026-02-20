Trump diz ter métodos mais rigorosos para impor tarifas

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que dispõe de métodos ainda mais rigorosos para impor tarifas comerciais, após a Suprema Corte dos EUA ter rejeitado suas amplas tarifas globais.

A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou nesta sexta-feira (20) as tarifas sobre produtos importados impostas globalmente pelo presidente Donald Trump. Por seis votos a três, o tribunal manteve a decisão de um tribunal inferior que definiu excesso de autoridade de Trump.

