logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Trump diz ter métodos mais rigorosos para impor tarifas

Suprema Corte dos EUA derrubou aplicação de tarifas a importados
Doina Chiacu - repórter da Reuters
Publicado em 20/02/2026 - 15:58
Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
© REUTERS/Leah Millis/Proibida reprodução
Reuters

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que dispõe de métodos ainda mais rigorosos para impor tarifas comerciais, após a Suprema Corte dos EUA ter rejeitado suas amplas tarifas globais.

A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou nesta sexta-feira (20) as tarifas sobre produtos importados impostas globalmente pelo presidente Donald Trump. Por seis votos a três, o tribunal manteve a decisão de um tribunal inferior que definiu excesso de autoridade de Trump.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

 

Relacionadas
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump delivers remarks on tariffs in the Rose Garden at the White House in Washington, D.C., U.S., April 2, 2025. Reuters/Carlos Barria/Arquivo/Proibida reprodução
Suprema Corte dos EUA derruba tarifaço imposto por Trump
tarifas tarifaço EUA Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Economia Trump diz ter métodos mais rigorosos para impor tarifas
sex, 20/02/2026 - 15:58
Operação Erga Omnes: Polícia Civil do Amazonas desarticula organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção. Foto: Mauro Neto/Secom
Geral AM: Polícia detém agentes públicos suspeitos de colaborar com facção
sex, 20/02/2026 - 14:47
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Saúde Inscrições para Mais Médicos Especialistas terminam no domingo
sex, 20/02/2026 - 14:46
29/05/2023 - Brasília - Sessão plenária do STF. 18/05/2023 Ministro André Mendonça participa da sessão plenária. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Mendonça devolve dados sigilosos de Vorcaro à CPMI do INSS
sex, 20/02/2026 - 14:35
São Paulo (SP), 12/02/2026 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia de São Paulo encontra numa mala mulher esquartejada
sex, 20/02/2026 - 14:23
19.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o Primeiro Ministro da Índia, Narendra Modi, durante a Fotografia oficial de Chefes de Estado, Chefes de Governo e Ministros, no Centro de Convenções Bharat Mandapa. Nova Délhi - Índia.  Foto: Ricardo Stuckert / PR
Geral Lula defende que IA fique a cargo de instituição multilateral
sex, 20/02/2026 - 14:04
Ver mais seta para baixo