Trump diz ter métodos mais rigorosos para impor tarifas
Suprema Corte dos EUA derrubou aplicação de tarifas a importados
Doina Chiacu - repórter da Reuters
Publicado em 20/02/2026 - 15:58
Washington
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que dispõe de métodos ainda mais rigorosos para impor tarifas comerciais, após a Suprema Corte dos EUA ter rejeitado suas amplas tarifas globais.
A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou nesta sexta-feira (20) as tarifas sobre produtos importados impostas globalmente pelo presidente Donald Trump. Por seis votos a três, o tribunal manteve a decisão de um tribunal inferior que definiu excesso de autoridade de Trump.
