logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Vendas de veículos novos caem 0,38% em janeiro, diz Fenabrave

Foram emplacados mais de 366 mil veículos no primeiro mês do ano
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/02/2026 - 15:27
São Paulo
Concessionária de automóveis Renault na Radial Leste.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

As vendas de veículos novos no Brasil caíram 0,38% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Segundo balanço divulgado nesta terça-feira (3) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que representa as concessionárias, em janeiro foram comercializadas 170,5 mil unidades de veículos, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Em relação a dezembro, a queda foi de 38,96%.

Considerando-se o emplacamento de todos os segmentos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos), o mercado de veículos começou o ano em trajetória positiva, com crescimento de 7,42% na comparação com o mesmo mês do ano passado, mesmo contando com um dia útil a menos. No total foram emplacados 366.713 veículos.

Na comparação com dezembro de 2025 houve retração de 25,54%, considerada típica do primeiro mês do ano por causa do período de férias e do menor ritmo da atividade econômica.

Para o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, o desempenho do setor em janeiro demonstra a resiliência da demanda brasileira por veículos novos, embora o ambiente de crédito ainda permaneça enfrentando dificuldades em função das taxas de juros elevadas.

“O resultado confirma que o setor inicia 2026 com bases consistentes. Mesmo com menos dias úteis na comparação anual, observamos crescimento real do mercado, o que demonstra manutenção da demanda”, disse, em nota.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Motocicletas

O melhor desempenho entre os veículos continua sendo observado no segmento de motocicletas, que apresentou crescimento de 17,49% em janeiro na comparação a janeiro do ano passado e queda de 7,57% em relação a dezembro. O crescimento na comparação anual, informou a Fenabrave, se deve principalmente ao fato de que as motocicletas estão sendo procuradas para serviços de entrega e também como alternativa de mobilidade individual.

Outro fator que contribui para o aumento de vendas das motocicletas é a ampliação do uso do consórcio como modalidade de aquisição. “O segmento de motocicletas mantém trajetória consistente de expansão. Trata-se de um movimento ligado a mudanças no perfil de mobilidade e no comportamento do consumidor”, disse Arcelio Junior.

Caminhões

Já o mercado de caminhões iniciou o ano em retração de 34,67% (em relação a janeiro), ainda sem refletir o impacto do Programa Move Brasil, que oferece crédito para a compra de caminhões. Segundo a Fenabrave, o resultado desse programa só deverá começar a ser observado nos próximos meses.

“O desempenho do segmento está diretamente ligado ao nível de atividade econômica, ao comportamento do agronegócio e ao custo do crédito para aquisição de veículos pesados e, com o Move Brasil, esperamos uma retomada nos emplacamentos, principalmente, entre os caminhões pesados, que representam 45% do mercado”, disse Arcelio Junior.

Estabilidade

Em relação aos automóveis e veículos leves o desempenho foi considerado estável, com aumento de 1,64% em relação a janeiro de 2025 e queda de 39,17% em relação a dezembro.

“Os veículos leves iniciam 2026 mantendo o nível de atividade. O mercado segue sensível às condições de financiamento, mas demonstra capacidade de sustentação do volume”, disse o presidente da entidade.

Relacionadas
Plataforma semi-submersível P-20,petróleo do Brasil, petrobras
Produção de petróleo e gás no país cresce 13,3% em 2025 e bate recorde
Caminhõesnovos no pátio da Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo.
Programa do BNDES para renovação de frota de caminhão libera R$ 1,3 bi
Postos de gasolina no Rio de Janeiro exibem o preço do combustível
Inmetro e ANP combatem fraudes em postos de combustíveis
Edição:
Aline Leal
Fenabrave veículos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STM recebe pedido de perda de patente de Bolsonaro e mais 4 oficiais
ter, 03/02/2026 - 16:24
FILE PHOTO: Federal agents detain a person at a bus stop as they conduct an immigration raid days after a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent fatally shot Renee Nicole Good, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 14, 2026. REUTERS/Ryan Murphy/File Photo
Internacional Dos imigrantes detidos nos EUA, 73% não têm antecedentes criminais
ter, 03/02/2026 - 16:22
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia BRB diz ter encontrado “achados relevantes” sobre caso do Banco Master
ter, 03/02/2026 - 15:31
Concessionária de automóveis Renault na Radial Leste.
Economia Vendas de veículos novos caem 0,38% em janeiro, diz Fenabrave
ter, 03/02/2026 - 15:27
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa proíbe venda de leite condensado e dois suplementos
ter, 03/02/2026 - 15:14
Brasília (DF), 03/02/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante apresentação de um conjunto de medidas para a formação e o provimento de especialistas na área da saúde, no âmbito do programa Agora Tem Especialistas. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Saúde anuncia 3 mil vagas de residência e 900 para especialistas
ter, 03/02/2026 - 14:59
Ver mais seta para baixo