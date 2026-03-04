Economia
Aposta do CE acerta dezenas da Mega e leva prêmio de R$ 158 milhões
Números sorteados foram: 18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53
Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 22:49
Brasília
Versão em áudio
Uma aposta de Eusébio (CE) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.979 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (3). O vencedor irá receber o prêmio de R$ 158.039.482,14.
Os números sorteados foram: 18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53
128 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.728,95 cada.
7.902 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.034,09 cada.
O próximo concurso irá distribuir um prêmio de R$ 45 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado na quinta-feira (5).
Mais notícias
Economia Aposta do CE acerta dezenas da Mega e leva prêmio de R$ 158 milhões
ter, 03/03/2026 - 22:49
Economia Fim do 6x1: Lula propõe negociação entre patrões, empregados e governo
ter, 03/03/2026 - 22:32
Internacional Trump diz que Marinha pode escoltar navios no Golfo
ter, 03/03/2026 - 22:04
Esportes Vasco anuncia acerto com o técnico Renato Gaúcho
ter, 03/03/2026 - 21:50
Política Alcolumbre mantém sessão da CPMI do INSS que quebrou sigilo de Lulinha
ter, 03/03/2026 - 21:44
Economia Câmara Legislativa aprova uso de imóveis públicos para socorrer BRB
ter, 03/03/2026 - 21:15